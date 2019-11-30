Сб, 30.11.2019
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Крупнейшее массовое убийство в истории страны: в Риге вспомнят жертв трагедии в Румбуле

Памятное мероприятие в честь жертв румбульской трагедии.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

В субботу, 30 ноября, в память о жертвах румбульской трагедии с 18 до 22 часов у памятника Свободы зажгут свечи, сообщила агентству LETA одна из инициаторов акции Лолита Томсоне.

Сегодня исполняется 78 лет со дня самого крупного массового убийства мирных жителей в истории Латвии, когда 25 000 латвийских граждан были лишены жизни в Румбульском лесу.

В память об этом трагическом событии организаторы гражданской инициативы "Румбула - 78. Мы помним, нам больно" призывают сегодня вечером зажечь свечи у памятника Свободы.

Организаторы призывают людей приносить свечи с крышкой, которые смогут дольше гореть на ноябрьском ветру.

Акция по зажжению свечей у памятника Свободы проходит уже четвертый год подряд, и эта инициатива получила широкий резонанс в латвийском обществе и за рубежом, подчеркнула Томсоне.

"У памятника не слышно речей, не выставлено официальных фотографий. Мы просто зажигаем свечи, чтобы почтить память 25 000 наших сограждан и не допустить повторения подобных трагедий.

Это история Латвии, а не только еврейской общины", - заявила Томсоне.

30 ноября и 8 декабря 1941 года в оккупированной нацистами Риге произошли крупнейшие массовые убийства мирных жителей в истории страны. В Румбульском лесу нацистами было расстреляно 25 000 человек.

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