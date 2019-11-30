Минюст: существенно увеличилось число осужденных за неуплату алиментов

Как сообщает Минюст, если в прошлом году за это нарушение был осужден всего один человек, в этом году - уже 17.

В министерстве напомнили, что в прошлом году было подписано межведомственное соглашение между Гарантийным фондом средств на содержание, Государственной полицией и Генпрокуратурой о сотрудничестве, чтобы предотвратить уклонение от уплаты средств на содержание детей.

В Минюсте отметили, что в большинстве случаев уголовные дела на неплательщиков прекращаются еще до суда, так как обвиняемый и прокурор договариваются о наказании или условном освобождении от уголовной ответственности.

Это свидетельствует о том, что обвиняемые свою вину признают, намерены исправиться и в дальнейшем выполнять свои обязанности по обеспечению детей средствами на содержание.