Пн, 2.12.2019
Я занимаюсь благотворительностью, но никогда не афишировала это. Просто считаю, что такие вещи люди делают в первую очередь для себя, а не на публику. Ольга Андре, трижды королева красоты

Та самая ёлка в Вильнюсе, вызвавшая международный ажиотаж
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ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

В столице соседнего государства, в Вильнюсе, зажгли Рождественскую ёлку. Она уже привлекла международное внимание.

Дело в том, что ёлка напоминает шахматную фигуру - королеву, рассказали порталу TVNET в Департаменте туризма Вильнюса. 

Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA


У ёлочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января. 

Галерея: Рождественская ёлка в столице Литвы

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