Та самая ёлка в Вильнюсе, вызвавшая международный ажиотаж
В столице соседнего государства, в Вильнюсе, зажгли Рождественскую ёлку. Она уже привлекла международное внимание.
Дело в том, что ёлка напоминает шахматную фигуру - королеву, рассказали порталу TVNET в Департаменте туризма Вильнюса.
Она является экологически безвредной: на металлической конструкции высотой в 27 метров выложено около 6000 еловых веток. Их собрали у лесников, которые регулярно обрезают ветки деревьев.
У ёлочки открыт Рождественский рынок, который будет работать до 7 января.
Галерея: Рождественская ёлка в столице Литвы