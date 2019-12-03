"Юрмала-то теперь в Калининградской области": возвращение Светлакова в КВН

На сцене появился участник "Уральских пельменей" Сергей Исаев и сказал: "Вот раньше в КВН было всё понятно - начало сезона, Юрмала, кубок, финал, а теперь как?".

"А ты не в курсе? Юрмала-то теперь в Калининградской области", - ответил ему коллега Максим Ярица.

"Я что-то пропустил? А когда референдум был?" - пошутил ему Исаев в ответ.

Кроме того, в эфире программы "Вечерний Ургант" Сергей Светлаков рассказал о цензуре, которая царит в КВН. Особенно это касается шуток о Юлии Гусмане.

Дело в том, что Юлий Соломонович поставил команде Светлакова низкие оценки в "Разминке". Артист решил ему отомстить, и в "Домашнем задании" подошел к Гусману и прокричал "Всё, отписка!".

Светлаков объяснил, что он хотел пошутить о том, что якобы тысячи граждан теперь отпишутся от Гусмана в Instagram. В завершении Сергей назвал адрес гостиницы и номер, где проживает Юлий Соломонович. Режиссер и телеведущий обиделся на эту шутку, поэтому Первый канал ее вырезал.