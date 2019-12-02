Флаг России в экскрементах от автора из Латвии: русские заблокировали домен фотобанка

Федеральная служба России по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внес в реестр заблокированных сайтов один из доменов популярного фотобанка Shutterstock — image.shutterstock.com, пишет "Медуза".
Запись появилась в реестре на основании решения Генпрокуратуры России от 13 ноября.
На сайте "Роскомсвободы" говорится, что блокировка домена началась 28 ноября.
Там же есть ссылка на этот снимок. Ранее на этот же снимок жаловались пользователи фотобанка.
На снимке запечатлен миниатюрный флаг России, по всей вероятности, в экскрементах.
Автором снимка значится фотограф из Риги с профилем aijaphoto.
Напомним, в 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, органам власти и государственным символам.
В июле Роскомнадзор добился, чтобы из социальной сети Facebook удалили картинку со свастикой на гербе России, а из Twitter — сообщение с "нецензурным оскорблением народа России", напоминает "Медуза".
Отметим, на момент публикации фотография доступна в фотобанке.