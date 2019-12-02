Флаг России в экскрементах от автора из Латвии: русские заблокировали домен фотобанка

Запись появилась в реестре на основании решения Генпрокуратуры России от 13 ноября.

На сайте "Роскомсвободы" говорится, что блокировка домена началась 28 ноября.

Там же есть ссылка на этот снимок. Ранее на этот же снимок жаловались пользователи фотобанка.

На снимке запечатлен миниатюрный флаг России, по всей вероятности, в экскрементах.

ФОТО: www.microstock.ru/forum

Автором снимка значится фотограф из Риги с профилем aijaphoto.

Напомним, в 2019 году в России был принят закон о неуважении к власти. Он предполагает удаление из интернета информации, которая выражает "в неприличной форме явное неуважение" к обществу, государству, органам власти и государственным символам.

В июле Роскомнадзор добился, чтобы из социальной сети Facebook удалили картинку со свастикой на гербе России, а из Twitter — сообщение с "нецензурным оскорблением народа России", напоминает "Медуза".