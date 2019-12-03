"Запретный плод" на рынке Латвии: среди молодежи растет спрос на жевательный табак

В Латвии любое содержащее табак изделие запрещено продавать несовершеннолетним, та же ситуация обстоит и со снюсом. Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено употреблять жевательный табак.

В интервью журналистам мама одного школьника, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что о ситуации узнала от своего ребенка, по словам которого, многие подростки школьного возраста употребляют жевательный табак.

"Девочки меньше, но это редкость, если кто-то среди 13-летних или 14-летних мальчиков его не употребляет", - подчеркнула мама школьника.

Длительное употребление снюса может отрицательно сказаться на здоровье человека.

Госполиция проинформировала Bez Tabu о "точках", где наряду с нелегальными алкоголем и сигаретами был конфискован и жевательный табак. Стражи порядка также обнаружили нелегальное производство снюса.

В октябре прошлого года Госполиция в одном из ангаров в рижском микрорайоне накрыла помещения, которые были специально обустроены для производства табака. Стражи порядка конфисковали 20 000 коробочек с жевательным табаком, 100 литров алкоголя неизвестного происхождения, а также 45 литров никотина и химикатов. Начат уголовный процесс и задержано четыре человека.

В свою очередь в апреле 2019 года сотрудники Управления Госполиции Земгальского региона задержали пять человек за незаконное хранение и продажу акцизных товаров. В целом стражи порядка конфисковали 1,4 млн сигарет и 37 000 упаковок со снюсом, а также 3,5 литров алкоголя и патроны.

Врачи подчеркивают, что употребление снуса оказывает негативное влияние на здоровье человека.

"Во-первых, речь идет о зависимости. Во-вторых, может идти речь о влиянии на слизистую, действии канцерогенов. Также никотин влияет на сердце и сосудистую систему.

Употребление жевательного табака повышает риск рака желудка и, возможно, рака поджелудочной железы", -

пояснил журналистам главный специалист-пневмолог Рижской Восточной клинической университетской больницы Алвил Крамс.

В Латвии жевательный табак невозможно приобрести законно, поэтому его часто заказывают в Интернете. Однако получать по почте табачные изделия также незаконно. В этом году было задержано уже 18 посылок со снюсом.

"Если человек сам везет табак, ему разрешено ввозить столько же, сколько можно завезти табачных изделий. Но получать почтовые посылки нельзя, поскольку табачные изделия нельзя покупать с дистанционным договором. Мы такие посылки задерживаем и отправляем их Управлению налогового контроля, которое возбуждает административное дело и обычно наказывает человека, который получает эти посылки", - рассказал руководитель пункта таможенного контроля аэропорта "Рига" Эмиль Колбергс.

На данный момент в Латвии можно приобрести что-то похожее на жевательный табак. Можно купить мешочки, содержащие никотин, но табака в них нет.

Табак в них заменяется другими компонентами - вкусами, например, кофе и ревеня. Поскольку табака в них нет, запрет на эти товары не распространяется.

Журналисты Bez Tabu отправились на обход магазинов и удостоверились в том, что "никотиновые мешочки" находятся в свободном для покупателей доступе.

Продавцам был задан следующий вопрос - можно ли получить передозировку никотином от этих "мешочков"?

По словам одной из продавщиц, от одной упаковки потребителю плохо не станет. Некоторые люди покупают по несколько пачек в день. Другая продавщица указала, что все зависит от того, курит ли потребитель сигареты.

"Если не курите, опьянеете. Если же вы курильщик, этого не случится. Дозы такие же как в случае с сигаретами. Кто-то выкуривает одну, две, кто-то - 10, две пачки. Каждый сам решает, сколько и что ему нужно", - рассказала женщина.

Между тем врач Алвил Крамс предупреждает о негативном воздействии никотина на организм человека.

"Никотин - это вещество с более высоким потенциалом вызывания зависимости, чем героин, кокаин и т.д.. Никотин служит воротами к курению для подростков и детей.

Борьба с курением - это борьба за души детей и подростков. В мире зафиксированы тысячи случаев отравления никотином. Никотин ядовит", - подчеркнул пневмолог.

В свою очередь Минздрав сообщает, что следит за новшествами в табачной индустрии. В ведомстве подчеркивают, что на данный момент Минздрав ищет способ ограничения оборота "никотиновых мешочков".

Между тем защитники снюса утверждают, что это великолепный способ замены сигарет.

По их словам, многие спортсмены предпочитают употребление жевательного табака сигаретам.

Снюс может стать решением проблем пассивных курильщиков. Сторонники жевательного табака указывают, что на данный момент спрос на снюс в Латвии огромный.