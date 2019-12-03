Летняя резина - аннулируют техосмотр! Водителей будут наказывать строже

CSDD сообщает, что данное решение основано на результатах проверок транспортных средств в Даугавпилсском регионе.

В первые дни декабря во время совместных проверок CSDD и Госполиции выяснилось, что даже в неподходящие погодные условия (снег и обледенение) водители продолжают ездить на летней резине.

Таким образом они подвергают опасности не только свою жизнь, но и других участников движения.

Из 500 проверенных автомобилей у 28 транспортных средств были опасные для движения шины.