Летняя резина - аннулируют техосмотр! Водителей будут наказывать строже

Теперь за несоответствующие шины машине будет запрещено участвовать в движении - будут отнимать наклейку техосмотра и номерные знаки. Об этом сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).
CSDD сообщает, что данное решение основано на результатах проверок транспортных средств в Даугавпилсском регионе.
В первые дни декабря во время совместных проверок CSDD и Госполиции выяснилось, что даже в неподходящие погодные условия (снег и обледенение) водители продолжают ездить на летней резине.
Таким образом они подвергают опасности не только свою жизнь, но и других участников движения.
Из 500 проверенных автомобилей у 28 транспортных средств были опасные для движения шины.
Как сообщается, подобные рейды Госполиции и CSDD будут продолжены и в других регионах Латвии. Усиленное внимание будет обращено на состояние шин транспортного средства.