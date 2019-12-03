Вт, 3.12.2019
Эти люди проигнорировали все советы, которые даются в таких случаях - убегать, заботиться о своей собственной безопасности. Вместо этого они бросились в опасность, чтобы позаботиться о безопасности всех остальных. Я чрезвычайно горжусь ими. Садик Хан, мэр Лондона, об очевидцах теракта

Летняя резина - аннулируют техосмотр! Водителей будут наказывать строже

Шины

ФОТО: Valsts policija

Теперь за несоответствующие шины машине будет запрещено участвовать в движении - будут отнимать наклейку техосмотра и номерные знаки. Об этом сообщили в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

CSDD сообщает, что данное решение основано на результатах проверок транспортных средств в Даугавпилсском регионе. 

В первые дни декабря во время совместных проверок CSDD и Госполиции выяснилось, что даже в неподходящие погодные условия (снег и обледенение) водители продолжают ездить на летней резине. 

Таким образом они подвергают опасности не только свою жизнь, но и других участников движения. 

Из 500 проверенных автомобилей у 28 транспортных средств были опасные для движения шины.

Как сообщается, подобные рейды Госполиции и CSDD будут продолжены и в других регионах Латвии. Усиленное внимание будет обращено на состояние шин транспортного средства. 

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