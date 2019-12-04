"Я не чей-то муж. Я - это я". Признания Шепелева об угрозах отца Фриске, сыне и новой любви

Ксения Собчак затронула важный вопрос - помнит ли Платон маму?

"Для меня очень важно, чтобы он понимал, что у него есть мама. Что она, пусть и не находится в непосредственной близости - да, он не может ее обнять, но она есть. Он - не один, мама есть", - ответил на это Шепелев.

"Я стараюсь, как можно больше о ней рассказывать, и наше окружение я прошу не рассказывать о том, какая она певица, артистка. Эту публичную сторону я пытаюсь от него отдалить - для меня важно, чтобы он понимал, что его мама - живой человек, любящая мама, настоящая, а не то, что видят другие на обложках журнала", - добавил он.

В доказательство этого Дмитрий показал, что в комнате Платона его окружают фотографии мамы.

ФОТО: Кадр из видео

Дмитрий признался, что стал для Платона и мамой, и папой - он не видит, чтобы его новая возлюбленная заменяла сыну маму.

"Мы каждый день вместе - и утром, и вечером. Я и папа, и мама, и меня это устраивает", - подчеркнул Шепелев.

Касательно новых отношений, Дмитрий высказался:

"Я могу официально и тебе первой подтвердить: "Да мы вместе, да мы пара"".

Он поделился, что Катя - архитектор, дизайнер, и их действительно познакомили дети, которые ходили в один детский сад.

Но есть и смешная история их повторного знакомства - уже будучи знакомы в реальной жизни, они также "совпали" в социальной сети для знакомств Tinder, рассказал Дмитрий.

ФОТО: Кадр из видео

В рамках интервью Ксения Собчак не хотела распутывать тему всего "треша, разборок и дележки наследства с семьей Жанны", лишь спросив, чем все закончилось?

Дмитрий рассказал, что все это произошло против его воли. По его словам, он несколько лет молчал, никак не комментировал все происходящее, потому что считал неправильным это делать.

"Продвинулись ли мы? Нет, общения нет никакого, с внуком они не видятся.

Есть решение суда, который инициаровали они. Они хотели определить порядок общения с ребенком. Я предупреждал, что он будет против них. До суда было все более или менее нормально, они виделись, мама Жанны была у меня в квартире, общалась с Платоном. Но они подали в суд, чтобы был официальный порядок с неадекватными требованиями.

Суд установил - полтора часа два раза в месяц. На эти свидания они не приходят. Но приходят на ток-шоу, рассказывая, какой я плохой отец", - прокомментировал Шепелев.

Он рассказал, что у Жанны были тяжелейшие отношения с отцом, они не разговаривали по полгода. Дмитрий также приоткрыл некоторые шокирующие вещи о родителях Жанны.

По его словам, за три - пять дней до смерти Жанны ее родители сняли деньги со счета "Русфонда", куда перечислялись средства на ее лечение. Ему пришлось выплатить третью часть пропавших денег, так как Платон как наследник нес за это ответственность.

"Он кинул внука на 7 миллионов рублей (около 100 000 евро). Как, по-твоему, любящие близкие будут делать такое?" - задал риторический вопрос Шепелев.

Он также рассказал о том, как отец Жанны пришел на детскую площадку с пистолетом и угрожал ему, а также о том, как на глазах двухлетнего Платона нанятые отцом Фриске мужчины ломали руки охраннику Шепелева, а дед отбирал у Дмитрия сына.

"Я клянусь. Есть заявление в полицию", - добавил он.

С момента кончины Жанны Фриске прошли четыре года, четыре года длятся судебные разбирательства обо всем:

"О наследстве, о продаже всего чего, что должны, что не должны, порядок общения с внуком. Отвратительно то, что по факту из-за отношений взрослых страдать все равно будет Платон", - подытожил Шепелев.