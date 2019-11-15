Дмитрий Шепелев о новой возлюбленной: "Наши дети ходили в один детский сад"

После смерти Жанны Фриске телеведущий самостоятельно растит единственного сына Платона. Он старается не контактировать с журналистами и ведет затворнический образ жизни. Некоторое время назад СМИ сообщили, что у мужчины новая возлюбленная - дизайнер Екатерина Тулупова.

"Наши дети ходили в один детский сад и познакомили нас. Платон и Лада – лучшие друзья с самого раннего возраста", - цитирует Шепелева издание.

Дмитрий не стал скрывать, что иногда они вместе с возлюбленной отдыхают одни, без детей. Он считает, что это необходимо, что сохранить романтику в отношениях.

" Мы стараемся по возможности улетать, чтобы просто побыть вдвоем. Это получается не слишком часто – раз в пару месяцев, наверное", - сказал ведущий.

По мнению Шепелева в женщине главное – доверие, красота и чувство юмора.

Напомним, Жанна Фриске и Дмитрий Шепелев стали родителями весной 2013 года. Спустя некоторое время общественность узнала страшные новости - у певицы обнаружен рак мозга. Страшную болезнь победить не удалось. Звезда ушла из жизни летом 2015 года. Дмитрий принял решение увезти маленького Платона за границу. Отец Жанны устроил скандал по поводу встреч с внуком. По данным СМИ уже несколько лет Платон не встречается с родными матери.