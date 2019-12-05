Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube в России

В четверг, 5 декабря, состоялась пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева, на которой глава правительства отвечал на вопросы журналистов в прямом эфире. Об этом пишет РБК.
Популярный блогер и телеведущая на канале "Пятница" Настя Ивлеева поинтересовалась у Дмитрия Медведева о планах отключения России от глобальной сети интернет, а также ограничений, которые коснутся платформы YouTube.
Глава правительства поспешил объяснить, что YouTube никто закрывать не планирует.
"Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать", — сказал Медведев.
Как пишет РБК, он указал, что так называемый закон "о суверенном интернете" направлен не на то, чтобы что-то запретить, так как запреты в интернете легко обходить, а на защиту от возможных попыток "отрезать" Россию от мировой сети.
Дмитрий Медведев объяснил Ивлеевой, если пользователям интересно, то они будут смотреть, а если нет - не будут.
Напомним, что накануне было опубликовано расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального "Еще одна девушка. Еще один самолет", в котором было указано, что супруга премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана Медведева пользуется самолетом Bombardier Global Express 5000 стоимостью 50 миллионов долларов.