Ивлеева спросила Медведева о сроках "закрытия" YouTube в России

Популярный блогер и телеведущая на канале "Пятница" Настя Ивлеева поинтересовалась у Дмитрия Медведева о планах отключения России от глобальной сети интернет, а также ограничений, которые коснутся платформы YouTube.

Глава правительства поспешил объяснить, что YouTube никто закрывать не планирует.

"Ничего никто закрывать не собирается. YouTube как был, так и останется, и те, кто зарабатывает на YouTube, смогут зарабатывать", — сказал Медведев.

Как пишет РБК, он указал, что так называемый закон "о суверенном интернете" направлен не на то, чтобы что-то запретить, так как запреты в интернете легко обходить, а на защиту от возможных попыток "отрезать" Россию от мировой сети.

Дмитрий Медведев объяснил Ивлеевой, если пользователям интересно, то они будут смотреть, а если нет - не будут.