Жена Медведева пользуется частным самолетом за 50 миллионов долларов

Как обнаружил ФБК, самолет с бортовым номером M-SKSM был передан в пользование Светлане Медведевой по той же схеме, что и самолет телеведущей Наили Аскер-заде - сначала он принадлежал дочерней структуре ВТБ Лизинга, а затем продан офшору из Белиза — If Company Limited. Ему же принадлежит Bombardier Global 6000, которым пользуется Аскер-заде, пишет "Медуза".

Сотрудники фонда отследили в приложении Planefinder перемещения лайнера за последние четыре года, сравнив по новостным сводкам, кто из высокопоставленных лиц находился в местах пребывания самолета: во всех случаях это оказалась Светлана Медведева.

Это касалось как поездок по России, так и зарубежных визитов.

"Супруге премьер-министра не полагается личного самолета. Семья Медведева может путешествовать и отдыхать только за свой счет. Любые другие сценарии — это либо воровство из госбюджета, либо взятки от олигархов. Отпуск и путешествия своей жены может оплачивать только Медведев лично. Потому что ей оплачивать просто нечем — она никогда не работала и дохода не имеет.

А у Медведева зарплата хоть и огромная — 800 тысяч в месяц, — но и всей целиком месячной зарплаты нашего главного единоросса хватит на оплату одного часа полета самолета Светланы Медведевой", — говорится в расследовании.

По подсчетам ФБК, одна эксплуатация самолета, которым пользуется Медведева, составляет десятки миллионов рублей. Один час обслуживания полета Bombardier Global Express 5000 стоит от 10 тысяч долларов.

Основатель ФБК Алексей Навальный призвал журналистов спросить Дмитрия Медведева об этом лайнере на большой пресс-конференции, которую российский премьер проведет 5 декабря, сообщает "Медуза".