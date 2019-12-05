На рассмотрение комиссиям переданы поправки о новом порядке выборов в самоуправления

Сейм передал сегодня на рассмотрение комиссиям разработанные коалиционными депутатами поправки к законам, которые позволят избрать Рижскую думу на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.
Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.
Поправки предусмотрено внести в законы о самоуправлениях и о выборах в думу республиканского города и края.
Как сообщалось, Министерство охраны среды и регионального развития уже консультируется о возможной дате внеочередных выборов в Рижскую думу.