Украинская разведка узнала о планах РФ запустить ночью межконтинентальную ракету

По данным ГУР, ракета должна быть запущена с комплекса "Ярс" в районе поселка Свободный Свердловской области. Приказ отдан 433-му полку 42-й Тагильской дивизии 31-й армии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Оттуда до украинской границы около 2 тысяч километров. Однако информации о направлении и цели МБР нет.

Эту информацию косвенно подтвердил связанный с Россией пропагандистский телеканал "Война с фейками". Комментируя публикацию ГУР, канал заявил, что это были "обычные учения с использованием МБР", направленные на "поддержание боеспособности РВСН". В то же время в сообщении украинской разведки говорится об "учебно-боевых" пусках, что может означать удар по Украине. Министерство обороны России пока никак не прокомментировало эту информацию.

Предыдущее публичное испытание РС-24 было проведено в ноябре 2024 года с космодрома Плесецк под руководством президента Владимира Путина. "Ярс" означает "ракета ядерного сдерживания". Она была разработана для замены "Тополя-М" - трехступенчатой твердотопливной ракеты с инерциальной системой наведения, позволяющей корректировать полет на основе информации со спутников. "Ярс" - это отделяемая боеголовка с индивидуально управляемыми боевыми частями, имеющая от трех до шести боеголовок мощностью до 500 килотонн каждая.

В понедельник, 19 мая, запланирован телефонный разговор президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Оидается, что они обсудят прекращение огня в Украине. А 21 мая состоится запланированный уже несколько лет назад испытательный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III с дальностью полета 12 тысяч километров.