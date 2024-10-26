Отношения владельцев недвижимости и арендаторов иногда оказываются сложными. Долговые обязательства за аренду или поврежденная собственность могут вызвать большие проблемы, которые в худшем случае могут продолжаться в суде. Иногда возникают и курьезы. В последнее время все больше как зарубежные СМИ, так и пользователи соцсетей отмечают, что владельцы квартиры имеют свойство навещать арендаторов без предупреждения.