СМИ: Путин считает, что РФ сможет до конца года захватить четыре области Украины

По мнению российского диктатора Владимира Путина, армия РФ сможет продавить оборону Вооруженных сил Украины и до конца года полностью занять четыре области Украины, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание со ссылкой на пожелавший сохранить анонимность источник, Путин будет строить разговор с президентом США Дональдом Трампом исходя из уверенности, что российская армия сможет полностью взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, об аннексии которых Россия объявила вскоре после начала войны.
По мнению Бена Барри из Международного института стратегических исследований, вероятность того, что России удастся к концу года захватить четыре региона Украины, очень мала. Но назвал "крайне маловероятным" сценарий, что оборона ВСУ обрушится, и захват областей станет простой задачей для Вооруженных сил РФ, заявил он Bloomberg.
Издание отмечает, что Путин не высказывает признаков того, что готов остановить боевые действия и прекратить войну - он настроен оптимистично по поводу ужесточения санкций, о которых предупреждали США.
Bloomberg напоминает, что раннее Трамп дал понять, что готов ужесточить санкции против России, если Путин не пойдет на перемирие. Однако Россия огонь не прекратила, а новые американские санкции пока не приняты.
Как уже сообщалось, у Трампа сегодня запланирован телефонный разговор с Путиным и после этого с президентом Украины Владимиром Зеленским и разными странами НАТО.
Напомним, в пятницу в Стамбуле прошли первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной. МИД Украины подтвердил, что Россия на переговорах выдвинула недопустимые требования.
В пятницу после переговоров президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск в телефонном разговоре призвали Трампа осудить отказ России от прекращения огня и усилить давление на Москву.
"Европейцы и американцы полны решимости целенаправленно работать вместе, чтобы как можно скорее положить конец этой ужасной войне", - заявил Мерц в воскресенье в Ватикане, где он присутствовал на инаугурации Папы Льва XIV. "За последние дни мы сделали несколько небольших шагов вперед (...), стороны конфликта разговаривают друг с другом", - добавил он.
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