СМИ: Путин считает, что РФ сможет до конца года захватить четыре области Украины

Как сообщает издание со ссылкой на пожелавший сохранить анонимность источник, Путин будет строить разговор с президентом США Дональдом Трампом исходя из уверенности, что российская армия сможет полностью взять под контроль Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, об аннексии которых Россия объявила вскоре после начала войны.

По мнению Бена Барри из Международного института стратегических исследований, вероятность того, что России удастся к концу года захватить четыре региона Украины, очень мала. Но назвал "крайне маловероятным" сценарий, что оборона ВСУ обрушится, и захват областей станет простой задачей для Вооруженных сил РФ, заявил он Bloomberg.

Издание отмечает, что Путин не высказывает признаков того, что готов остановить боевые действия и прекратить войну - он настроен оптимистично по поводу ужесточения санкций, о которых предупреждали США.

Bloomberg напоминает, что раннее Трамп дал понять, что готов ужесточить санкции против России, если Путин не пойдет на перемирие. Однако Россия огонь не прекратила, а новые американские санкции пока не приняты.

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