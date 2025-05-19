Пять министров и президент отправляются в командировки; Силиня уходит в отпуск

В свою очередь премьер-министр Эвика Силиня с 19 по 25 мая будет в отпуске, а ее обязанности в это время будет исполнять министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис 20-22 мая будет находиться в Бельгии, и его обязанности в это время также будет исполнять Либиня-Эгнере. Министр иностранных дел Байба Браже тоже отправится в Бельгию, но ее визит будет длиться два дня - 20-21 мая. В это время ее обязанности будет исполнять министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.

Министр обороны Андрис Спрудс с 19 по 21 мая будет находиться в Бельгии, а 22-23 мая - в Эстонии. Исполняющим его обязанности на это время станет министр сообщения Атис Швинка.

Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня 19-21 мая посетит Польшу, и в это время ее заменит министр культуры Агнесе Лаце.

Министр финансов Арвилс Ашераденс 22 и 23 мая будет находиться в Ирландии, а 24 и 25 мая ему предоставлен отпуск. В эти дни его обязанности будет исполнять министр образования и науки Даце Мелбарде.

Президент Эдгар Ринкевич до 21 мая будет находиться в Японии. В это время его обязанности исполняет спикер Сейма Дайга Миериня.