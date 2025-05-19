Америка рискует проиграть в следующей войне. Почему?

В фильме "В поисках утраченного ковчега" Харрисон Форд громко смеется, когда убийца из пустыни начинает угрожающе крутить перед ним ятаганом. После этого короткого представления персонаж Форда с кривой ухмылкой достает пистолет и одним выстрелом убивает ассасина. В потенциальном противостоянии с Китаем Америка будет больше похожа на этого средневекового убийцу, потому что ее юные моряки и солдаты оснащены опасно устаревшей и уязвимой техникой.
Российское вторжение в Украину стало для Китая мастер-классом современной войны. События на полях сражений переворачивают общепринятые представления об обороне, поскольку коммерческие беспилотники стоимостью $400 могут вывести из строя танки стоимостью $4,5 млн, сбросив одну гранату. Такая доходность инвестиций заставит покраснеть даже самого агрессивного венчурного капиталиста.