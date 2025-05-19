Америка рискует проиграть в следующей войне. Почему?

​В фильме "В поисках утраченного ковчега" Харрисон Форд громко смеется, когда убийца из пустыни начинает угрожающе крутить перед ним ятаганом. После этого короткого представления персонаж Форда с кривой ухмылкой достает пистолет и одним выстрелом убивает ассасина. В потенциальном противостоянии с Китаем Америка будет больше похожа на этого средневекового убийцу, потому что ее юные моряки и солдаты оснащены опасно устаревшей и уязвимой техникой.