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Америка рискует проиграть в следующей войне. Почему?

Военнослужащий США
Военнослужащий США Фото: SCANPIX

​В фильме "В поисках утраченного ковчега" Харрисон Форд громко смеется, когда убийца из пустыни начинает угрожающе крутить перед ним ятаганом. После этого короткого представления персонаж Форда с кривой ухмылкой достает пистолет и одним выстрелом убивает ассасина. В потенциальном противостоянии с Китаем Америка будет больше похожа на этого средневекового убийцу, потому что ее юные моряки и солдаты оснащены опасно устаревшей и уязвимой техникой.

Российское вторжение в Украину стало для Китая мастер-классом современной войны. События на полях сражений переворачивают общепринятые представления об обороне, поскольку коммерческие беспилотники стоимостью $400 могут вывести из строя танки стоимостью $4,5 млн, сбросив одну гранату. Такая доходность инвестиций заставит покраснеть даже самого агрессивного венчурного капиталиста.

Насколько известно, Китай уже массово производит боевые дроны, а также заградительные щиты от дронов. Подобно китайским швейным компаниям, выпускающим товары "быстрой моды", китайские производители оружия могут быстро начать выпуск новой техники, обеспечивая своей стране скорость и терпеливость.

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