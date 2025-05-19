Выборы президента Польши: на кону - выход из политического тупика

Мэр Варшавы Тшасковский лидирует в соцопросах

Рафал Тшасковский принадлежит к левому крылу "Гражданской платформы" Туска. Так, он приказал снять кресты в кабинетах в столичной ратуше и выступает за принятие либерального закона об абортах, который предусматривает прерывание беременности до 12-й недели. Мэр Варшавы - он один из немногих польских политиков, защищающих "зеленый" климатический курс ЕС. За несколько дней до выборов Тшасковский лидирует в соцопросах, набирая около 35%, хотя в последние недели отрыв от преследователей сократился.

Кароль Навроцкий на встрече с избирателями. Фото: Piotr Polak/PAP/dpa/picture alliance

Его самый главный соперник - Кароль Навроцкий. 42-летний историк из Гданьска, возглавляющий Институт национальной памяти (ИНП). Считается, что лидер ПиС Качиньский выдвинул в президенты беспартийного правого националиста Навроцкого как "кандидата от граждан". Ставка была сделана на то, что историк привлечет на свою сторону консервативных избирателей, не входящих в ПиС, потому что он не считается партийным функционером.

Навроцкого поддерживают Трамп и Симион

Однако этот расчет, похоже, пока не оправдывается - поддержка Кароля Навроцкого, за которого собираются проголосовать более 20%, ниже, чем у самой ПиС, потому что даже многие члены партии не знают своего кандидата. В ряде журналистских расследований содержатся утверждения, что у Навроцкого были связи в преступном мире. А незадолго до выборов он оказался втянут в скандал - оппоненты обвинили главу ИНП в мошенничестве с муниципальной квартирой.