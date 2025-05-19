Огре в стиле Эгила Хелманиса: без критики, но с памятниками

Второе по величине число депутатов в Латвии (сразу после Риги) находится в самоуправлении Огрского края - 23. Количество избираемых депутатов определяет Центральная избирательная комиссия, исходя из численности населения края. Несколько публичных скандалов позволяют сделать вывод, что работа Огрского самоуправления характеризуется авторитарным стилем мэра Эгилса Хелманиса (Нацобъединение) и агрессивным подходом к любому оппоненту. В ходе проверки, завершившейся в конце апреля, омбудсмен установил, что в деле о выставке фарфора в Огре руководство проявило правовой нигилизм и применило психологический террор к сотрудникам, поднявшим тревогу, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Договор о перестройке площади Независимости Огрское самоуправление завершило в конце 2023 года. Однако какие именно арт-объекты будут размещены, было неизвестно до мая этого года, когда площадь была открыта. План самоуправления уже семь месяцев находится на стадии согласования с консультативным советом по памятникам.
В начале года Служба государственной безопасности выступила против изображения полковника Вилиса Янумса в форме Третьего рейха.
"Речь шла о том, почему мы должны изображать полковника Янумса в форме легионера. На самом деле, большую часть своей службы он провел в армии независимой Латвии и имеет немало заслуг и государственных наград как офицер латвийской армии",
- заявил в конце апреля заместитель начальника VDD Эрик Цинкус выступил на заседании подкомиссии Сейма по внутренней безопасности.
Тогда самоуправление предложило изобразить офицера в стилизованной форме латвийской армии с флажком легионера. VDD выступила с возражениями, поскольку такой формы не существовало. Однако служба не возражала против изображения флажка на постаменте. Но самоуправление больше этого не разрешало. Огре вносило исправления четыре раза. Однако еще в апреле совет по памятникам пришел к выводу, что даже ошибки в тексте не были исправлены, а общий идея осталась непонятной и слабой с точки зрения архитектуры и дизайна. Идея была отвергнута.
Историк Янис Шилиньш называет предложенный самоуправлением объект небрежным:
"Например, когда я посмотрел на эти факты и людей, у меня возник вопрос: это просто невежество, что сами жители Огре не знают своей истории? Это стыд за свою историю? Видя этот список фактов и этих людей".
Заключения совета по памятникам носят рекомендательный характер. Поэтому мэр Огре Эгилс Хелманис назвал экспертов бюрократами и на срочно созванном внеочередном заседании проголосовал за установку памятников в том виде, в котором они хотели.
"Мы потратили девять месяцев, пытаясь согласовать этот проект с рижскими бюрократами. Наверное, поэтому в Риге тоже ничего не строят из памятников. (..) Я считаю, что вмешиваться в содержание неправильно. На этот раз мы определим содержание",
Хелманис заявил в интервью De facto.
"Ансамбль памятников, который никогда не обсуждался с депутатами, который не рассматривался на заседании Комитета по культуре, который был принят в узком составе, выкладывают на стол депутатам. Согласовывайте! Согласовывайте то, что уже готово, уже построено, за пять дней до открытия площади. Когда уже начали устанавливать. Это неправильно. Это неправильно, потому что на самом деле у любого депутата могут быть предложения о том, какие еще исторические личности, в частности лица из региона, могли бы быть включены в этот ансамбль", - поделилась своим мнением оппозиционный депутат Огрской краевой думы Санта Лочмеле ("За!").
Истинного автора фонтана и скульптурного ансамбля в Огре определить сложно. Конкурс не проводился. Хелманис не отрицает своей причастности. Однако официально он сделал это в составе комиссии по культуре, где, помимо него, есть еще три кандидата в депутаты из того же избирательного списка, а остальные в основном являются сотрудниками городского совета или подведомственных ему учреждений.
Хелманис признал, что реконструкция площади Независимости и выставочного здания обошлась почти в девять миллионов евро. Ориентировочная стоимость арт-объектов составляет двести тысяч евро. Примерно столько же, сколько и концерт 4 мая в Огре, который позволил Хелманису оказаться в центре внимания за месяц до выборов. А также обвинить всех тех, кто не транслировал этот концерт. "Все, что я делаю, я делаю ради выборов", - прокомментировал Хелманис.
В этом году Огрское самоуправление заняло у Государственной казны полтора миллиона евро на реконструкцию площади Независимости, увеличив и без того большую нагрузку. Банк Латвии обновил индекс фискального здоровья местных самоуправлений, или индикатор, который отражает способность местных самоуправлений своевременно выполнять свои финансовые обязательства. Анализ этих данных позволяет сделать De facto вывод: с 2021 года Огрский край начал все больше заимствовать, что ухудшило долгосрочный индекс фискального здоровья. Обязательства на душу населения в прошлом году составили около полутора тысяч евро. Лишь пять самоуправлений (Валка, Резекне, Адажи, Екабпилс, Елгава) имеют еще более низкий показатель.
"Меня беспокоит то, что в долгосрочной перспективе я вижу, как это большое, растущее число миллионов кредитов вскоре ударит по бюджету", - признал член Огрской краевой думы Рудольф Кудля.
Из самоуправлений, расположенных близко к Риге, Огре является одним из тех, кто получает дотацию из Фонда выравнивания самоуправлений (1,6 млн евро). Валовой внутренний продукт на душу населения в Огре - второй по величине среди городов страны и не выделяется среди регионов, близких к Риге. Доля экономически активных предприятий в рыночном секторе также относительно невелика.
"Уровень экономической активности в самом Огрском крае, если учесть довольно значительное количество жителей, невысокий. Если взглянуть и на данные исследования экспорта Luminor, и на данные ЦСУ о валовом продукте регионов и областей, то становится ясно, что в Огрском крае он низкий, если рассчитывать на душу населения. Это вполне сопоставимо с несколькими регионами на восточной границе Латвии, которые не отличаются высоким уровнем жизни", - пояснил экономист банка Luminor Петерис Страутиньш.
Несколько членов парламента признают, что привлечение инвестиций и развитие предпринимательства затруднено из-за отсутствия у самоуправления стратегического видения. Авторитарный стиль и правовой нигилизм, которые омбудсмен уже выявил в нескольких случаях в действиях политического руководства Огре, также не способствуют этому. В том числе, в ходе проверки, завершившейся в конце апреля, было установлено:
Два года назад самоуправление развязал психологический террор против сотрудников тогдашнего Огрского историко-художественного музея, которые выступили против инициативы Хелманиса, которую омбудсмен посчитал незаконной, по организации выставки фарфора находящегося под санкциями Петра Авена.
"В ходе проверки омбудсмен пришел к выводу, что самоуправлению необходимо глубокое и комплексное понимание верховенства права, ценностей, этики и уважения. А также эмоционального интеллекта и соответствующих действий, воплощающих его на уровне управления", - заявила юридический советник офиса омбудсмена Элина Усиня. Омбудсмен в очередной раз призвал самоуправление Огре принять кодекс этики. Однако совет не проявляет такого желания. Хелманис презрительно называет омбудсмена "сектой чувств" и игнорирует мнения.
Отсутствие уважительного отношения и открытости в работе совета отмечают и члены условной коалиции – "Нового Единства", от списка которого под вторым номером на этот раз будет стартовать бывший коллега Хелманиса по списку Янис Силиньш. Соотношение голосов пока вынуждает членов политической партии премьер-министра воздерживаться от критики.
"Наша главная задача, когда мы включились в работу этой думы, состояла в том, чтобы хорошо выполнять свою работу в порученной нам сфере. Да, нас часто обвиняют в молчании, но я хочу вам сказать – это неправда. В первые три года, когда я возглавляла комитет по социальным вопросам, мое мнение было выражено очень четко", – описала ситуацию кандидат на должность депутата Огрского края Даце Клявиня ("Новое Единство). В настоящее время она является парламентским секретарем Министерства здравоохранения.
В настоящее время более половины депутатов (13 из 23) Огрской думы избираются по спискам Национального объединения, Латвийского союза крестьян и Латвийской партии зеленых. Их поддерживают по два депутата от "Нового Единства", партии Видземе и Национального союза "Справедливость". Оппозицию пока представляют четыре депутата от Латвийского объединения регионов и движения "За!".
По сравнению с предыдущими местными выборами, за место в думе нового созыва готово бороться меньше списков кандидатов. За место в думе будут бороться уже не 12, а только 8 списков.
В отличие от предыдущей практики, после этих выборов всем руководителям советов и депутатам придется получить допуск к государственной тайне. Служба государственной безопасности подчеркнула De facto, что проведет углубленную оценку прошлой деятельности лиц, включая периоды проживания за границей, а также круг их общения.
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