Огре в стиле Эгила Хелманиса: без критики, но с памятниками

"В ходе проверки омбудсмен пришел к выводу, что самоуправлению необходимо глубокое и комплексное понимание верховенства права, ценностей, этики и уважения. А также эмоционального интеллекта и соответствующих действий, воплощающих его на уровне управления", - заявила юридический советник офиса омбудсмена Элина Усиня. Омбудсмен в очередной раз призвал самоуправление Огре принять кодекс этики. Однако совет не проявляет такого желания. Хелманис презрительно называет омбудсмена "сектой чувств" и игнорирует мнения.

Отсутствие уважительного отношения и открытости в работе совета отмечают и члены условной коалиции – "Нового Единства", от списка которого под вторым номером на этот раз будет стартовать бывший коллега Хелманиса по списку Янис Силиньш. Соотношение голосов пока вынуждает членов политической партии премьер-министра воздерживаться от критики.

"Наша главная задача, когда мы включились в работу этой думы, состояла в том, чтобы хорошо выполнять свою работу в порученной нам сфере. Да, нас часто обвиняют в молчании, но я хочу вам сказать – это неправда. В первые три года, когда я возглавляла комитет по социальным вопросам, мое мнение было выражено очень четко", – описала ситуацию кандидат на должность депутата Огрского края Даце Клявиня ("Новое Единство). В настоящее время она является парламентским секретарем Министерства здравоохранения.

В настоящее время более половины депутатов (13 из 23) Огрской думы избираются по спискам Национального объединения, Латвийского союза крестьян и Латвийской партии зеленых. Их поддерживают по два депутата от "Нового Единства", партии Видземе и Национального союза "Справедливость". Оппозицию пока представляют четыре депутата от Латвийского объединения регионов и движения "За!".

По сравнению с предыдущими местными выборами, за место в думе нового созыва готово бороться меньше списков кандидатов. За место в думе будут бороться уже не 12, а только 8 списков.

В отличие от предыдущей практики, после этих выборов всем руководителям советов и депутатам придется получить допуск к государственной тайне. Служба государственной безопасности подчеркнула De facto, что проведет углубленную оценку прошлой деятельности лиц, включая периоды проживания за границей, а также круг их общения.