Фактомат Нет, салфетка Макрона - это не мешочек с кокаином

Находясь в Киеве, Стармер, Мерц и Макрон, а также премьер-министр Польши Дональд Туск встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи европейские лидеры также поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские лидеры выразили решимость ужесточить санкции в отношении России, если Кремль не согласится на мирные переговоры (позднее Путин предложил возобновить переговоры, но сам на них не явился).