Фактомат Нет, салфетка Макрона - это не мешочек с кокаином

Лидеры Франции, Германии и Великобритании 9 мая отправились на поезде в столицу Украины Киев. Днем позже бурные обсуждения в соцсетях вызвало видео, снятое во время этой поездки: некоторые пользователи заподозрили лидеров трех европейских стран в употреблении наркотиков.
Проект TVNET по проверке фактов "Фактомат" опровергает фейковые новости о якобы употреблении наркотиков в поезде, в котором ехали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц.
10 мая несколько международных информационных агентств, включая AP и AFP, опубликовали фото и видео, снятые в ночном поезде украинской железнодорожной компании "Укрзалізниця", на котором Макрон, Мерц и Стармер направлялись в Киев.
Когда репортеры начинают фотографировать и снимать на видео политиков, все трое сидят за столом. Через мгновение после того, как Макрон сел, он убрал со стола скомканную бумажную салфетку. При этом перед Мерцем лежит, вероятно, столовый прибор, напоминающий соломинку, ложку или шпажку. В этот момент на столе также видны несколько папок с документами.
Видео Агентства AP
Видео активно обсуждалось в соцсетях, в том числе в Х и Telegram, где также высказывались версии о том, что европейские лидеры якобы употребляли в пути кокаин.
Пользователи активно писали о том, что Макрон, появляясь перед журналистами, спешно прячет белый пакетик, а Мерц - предмет, похожий на маленькую ложку, и что это определенно означает, что они употребили наркотики.
Une soirée cocaïne entre copains ?— Véritiste 𝕏 (@Veritiste) May 11, 2025
Sachet blanc placé à côté du verre de Macron, que ce dernier semble discrètement retirer ?
Et une drog spoon* ( cuillère à cocaïne ), à côté du verre de son complice à droite de la vidéo, également enlevée discrètement ? pic.twitter.com/cXbQnzShE4
Видео в своем аккаунте в X также поделился известный американский энтузиаст теорий заговора и распространитель дезинформации Алекс Джонс, приписав, что президент Украины Владимир Зеленский якобы тоже принимает наркотики (это популярный фейк российской пропаганды).
DEVELOPING SCANDAL: Macron, Starmer, and Merz caught on video on their return from Kiev. A bag of white powder on the table. Macron quickly pockets it, Merz hides the spoon. No explanation given. Zelensky, known cocaine enthusiast, had just hosted them. All three of the “leaders”… pic.twitter.com/M2h5Fhzo5h— Alex Jones (@RealAlexJones) May 11, 2025
Несколько других пользователей X сделали репост с похожим или почти идентичным комментарием. Например, здесь или здесь. В переопубликованном комментарии Джонса и других пользователей X также неверно указано, что Макрон, Стармер и Мерц ехали на поезде из Киева (на самом деле поезд отправлялся в украинскую столицу).
По этому поводу в Telegram высказались не только рядовые пользователи, но и российские официальные лица. Например, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила европейских лидеров в употреблении наркотиков, заявив, что они "забыли убрать причиндалы (пакетик и ложечку)".
"Судьбу Европы решают во всех смыслах зависимые временщики", - прокомментировала запись Захарова, ниже вновь снова повторив российский фейк о якобы наркозвисимости Зеленского.
Пользователи соцсетей, распространяющие версию об "употреблении кокаина", в основном публиковали фрагмент видео в ухудшенном качестве, поскольку в таком виде скомканную салфетку легче принять за упаковку наркотиков. Тем временем изображения и видео более высокого разрешения, которые и были опубликованы AFP и AP, не оставляют сомнений, что на столе именно скомканная салфетка.
К такому же выводу пришло и французское издание Liberation, опровергающее ложь, распространяемую в соцсетях.
Администрация президента Франции также опровергла обвинения в употреблении наркотиков в поезде. "Это салфетка. Чтобы высморкаться", - объявил Елисейский дворец, опубликовав крупный план белого скомканного предмета.
На второй фотографии, опубликованной канцелярией президента, Макрон запечатлен с главами правительств Германии и Франции. Подпись к изображению гласит: "Это европейское единство. Чтобы достичь мира".
When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.— Élysée (@Elysee) May 11, 2025
This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr
"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что превращает простую салфетку в наркотики. Эти фейковые новости распространяются врагами Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны продолжать проявлять бдительность в отношении манипуляций", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Находясь в Киеве, Стармер, Мерц и Макрон, а также премьер-министр Польши Дональд Туск встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе встречи европейские лидеры также поговорили по телефону с президентом США Дональдом Трампом.
Европейские лидеры выразили решимость ужесточить санкции в отношении России, если Кремль не согласится на мирные переговоры (позднее Путин предложил возобновить переговоры, но сам на них не явился).
Проект "Фактомат" или Truth Flash поддерживается Европейским фондом СМИ и информации (EMIF). Исключительная ответственность за любой материал, поддержанный фондом, лежит на авторе(ах), и не обязательно отражает позицию EMIF и партнеров фонда - Фонда Галуста Гюльбенкяна и Европейского университетского института.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!