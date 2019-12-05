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"Важнее всего уважать друг друга". Эстонцы вышли на демонстрацию в поддержку ЛГБТ-сообщества
Фото

Сегодня, 5 декабря, в 14.15 в Тарту (Эстония) на Ратушной площади на демонстрацию в поддержку ЛГБТ-сообщества собрались несколько десятков человек, пишет Rus.Postimees.

Демонстрацию организовали члены Тартуского городского собрания реформистка Лаура Данилас и соцдемы Леммит Каплински и Геа Кангиласки.

По словам Каплински, в последнее время звучали угрозы в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и демонстрацию они организовали, чтобы показать, что в Тарту все люди могут быть теми, кем они являются.

С речью выступил и детский писатель Мика Керянен, по словам которого, он и сам "би", а именно, он является фанатом и эстонской, и финской футбольных команд, что противоречиво.

"У нас у всех есть маленькие отличия, но важнее всего примиряться с ними и уважать друг друга", - сказал Керянен.

Также Керянен вспомнил финского хоккеиста Янне Пухакка, который годами скрывал от общественности свою ориентацию, но стал первым финским хоккеистом, который сделал каминг-аут и признался в своей гомосексуальности.

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