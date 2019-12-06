Пт, 6.12.2019
Мы живем в Европейском Союзе, 21-й век! Европа - одно из самых цивилизованных мест в мире! Это относится и к Латвии, хотя многие часто не хотят в это верить. Артис Дрезиньш, журналист

Назван регион, где могла заразиться бешенством пациентка из Даугавпилса

ФОТО: Pixabay

Вирус бешенства, обнаруженный у скончавшейся в Даугавпилсе пациентки, генетически принадлежит к вирусам, циркулирующим в Азии, свидетельствует предоставленная научным институтом безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды BIOR информация.

Как сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, получение этой информации является существенным прогрессом в ходе эпидемиологического расследования, потому что она подтверждает предположение о том, что женщина заразилась бешенством за пределами Латвии.

Два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах.

В каждом случае было зарегистрировано заболевание и смерть только одного человека. В 2015 году Латвии был присвоен статус страны, свободной от бешенства.

Вирус бешенства вызывает острый энцефалит у всех теплокровных животных и людей.

По словам Араи, бешенство всегда заканчивается смертью больного животного или человека, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Вакцинация против бешенства необходима после контакта с больным животным или человеком.

Согласно заявлению SPKC, вакцинация необходима в случаях, когда больное животное укусило или поцарапало человека, также к заболеванию может привести попадание слюны больного на слизистые оболочки, открытые раны или поврежденную кожу здорового человека.

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