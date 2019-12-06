Назван регион, где могла заразиться бешенством пациентка из Даугавпилса

Как сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, получение этой информации является существенным прогрессом в ходе эпидемиологического расследования, потому что она подтверждает предположение о том, что женщина заразилась бешенством за пределами Латвии.

Два последних случая заболевания бешенством среди животных в Латвии были зарегистрированы в 2012 году, а последние случаи бешенства среди людей в Латвии были зарегистрированы в 1993, 1996 и 2003 годах.

В каждом случае было зарегистрировано заболевание и смерть только одного человека. В 2015 году Латвии был присвоен статус страны, свободной от бешенства.

Вирус бешенства вызывает острый энцефалит у всех теплокровных животных и людей.

По словам Араи, бешенство всегда заканчивается смертью больного животного или человека, но болезнь можно предотвратить с помощью вакцинации.

Вакцинация против бешенства необходима после контакта с больным животным или человеком.