Большой брат следит за тобой: Россия создает грандиозную систему видеонаблюдения за жителями

Сам того не зная, Аксель столкнулся с российской системой наблюдения и опознавания лиц - обширной, связанной с искусственным интеллектом сетью камер видеонаблюдения, которые вскоре могут стать одной из крупнейших систем такого типа в мире, пишет российское издание The Moscow Times.

Когда Аксель сообщил работникам станции, что не сделал ничего плохого, его увели в полицейский участок, где на экране компьютера показали его детализированный профиль - имя, дату рождения и адрес. Система не показала никакого номера его дела, имя расследующего сотрудника полиции и даже обвинений, на основании которых Аксель был задержан.

Ему сообщили, что информацию о нем в базу данных поместил находящийся в подчинении Министерства внутренних дел РФ Центр по борьбе с экстремизмом.

После коротких объяснений Аксель был освобожден.

Станция метро, на которой Аксель был задержан, обслуживает московский стадион "Лужники". Перед состоявшемся в 2018 году в России чемпионатом мира по футболу станция "Спортивная" стала главным исследовательским полигоном для введения технологии опознавания лиц.

Во время чемпионата мира эта система идентифицировала почти 200 футбольных хулиганов, которым запретили посещать футбольные матчи.

Однако после окончания чемпионата система работать не перестала. Как раз наоборот, после испытания в ходе чемпионата по футболу в России началось быстрое развитие системы опознавания лиц и наблюдения, в которую инвестировали огромные средства.

Испытания созданной госструктурами системы опознавания лиц начались в Москве в 217 году. Сейчас - два года спустя - Мосгордума признала эти испытания удачными, утверждая, что система помогла задержать сотни преступников.

В мае этого года Мосгордума объявила конкурс на установку примерно 200 000 камер видеонаблюдения программы по опознаванию лиц, которые будут размещены по всему городу.

До конца этого года к системе опознавания лиц планируется подключить уже 105 000 камер.

Некоторые эксперты прогнозируют, что в будущем в России может появиться одна из крупнейших систем опознавания лиц в мире.

Для сравнения, в Китае всего установлено 200 миллионов камер наблюдения, однако сейчас неизвестно, какая часть из этих камер оборудована технологией опознавания лиц.

В связи с этим часть общества обеспокоена, что эта технология в руках властей может стать новым инструментом репрессий для преследования и подавления инакомыслящих, как это уже происходит в Китае.

"Сначала власти рассказывали, что это делается в целях общественной безопасности - чтобы искать пропавших детей и ловить опасных преступников. Однако сейчас они уже особо не скрывают, что с помощью этой системы предусматривается и поиск и идентификация протестующих против властей людей", - указывает юрист и активист организации защитников киберправ "РосКомСвобода" Саркис Дарбинян.

"РосКомСвободы" призывает наложить мораторий на использование технологии распознавания лиц в России до момента, пока не будет гарантирована абсолютная безопасность и прозрачность использования такой технологии, чтобы обеспечить, что она не нарушает права человека на неприкосновенность частной жизни и не используется для преследования оппозиции.

Права на неприкосновенность частной жизни и гражданские свободы в российском обществе по-прежнему находятся в низком приоритете.

Согласно исследованию "Левада центра", в этом году по поводу ограничения гражданских свобод тревожатся всего 7% жителей России. Для сравнения, рост цен тревожит 59% респондентов.