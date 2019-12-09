Минкульт хочет перенять у столицы здание Национальной оперы

Комплекс ЛНОБ на бульваре Аспазияс состоит из исторического здания, пристройки, одноэтажного здания и земельного участка общей площадью 12 095 кв .м.

С 1998 года комплекс принадлежит городу Риге, а держателем долей капитала ЛНОБ является Министерство культуры.

Министр культуры Наурис Пунтулис указал, что решение передать ЛНОБ в ведение государства позволит более рационально распоряжаться зданием, в том числе направить на его реновацию средства, которые ранее ЛНОБ платила за аренду комплекса и возврат вложений Rīgas nami.

По словам представителя департамента собственности Рижской думы Эрнеста Саулитиса, дума готова передать здание в ведении государства при условии, что оно не может быть передано на дальнейшее отчуждение и может использоваться только для выполнения конкретных функций.

Также здание должно быть свободно от отягощений.

Председатель правления Rīgas nami Винета Верика сказала, что предприятие вложило в объект 1,2 млн евро, возвращая эти средства за счет арендной платы. Если договор будет расторгнут сейчас, ЛНОБ останется должна думе 871 тыс. евро (без НДС).

По словам мэра Риги Олега Бурова, в здании в плохом состоянии находятся инженерные сети, Государственная пожарно-спасательная служба оформила ряд актов о работе системы сигнализации.

Недавно прошла встреча с представителями Минкульта и ЛНОБ, и был сделан вывод, что дума может передать здание в ведение государства.

"Правильно ли это, я, честно говоря, не знаю - если правление ЛНОБ дееспособно, то хорошо, если же они будут свободно распоряжаться недвижимостью и хотят брать кредиты на содержание здания, государство вообще может потерять оперу", - заявил мэр.

По словам Бурова, неясно, есть ли у государства деньги на содержание здания.

Депутат Байба Брока также поинтересовалась, есть ли со стороны Министерства культуры подтверждение тому, что все дефекты здания будут устранены и на это есть средства.