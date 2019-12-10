Умер Юрий Лужков

"Юрий Михайлович скончался на 84-м году жизни. Он находился в Европе. Пока больше ничего сказать не могу", — рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, Лужков умер в одной из клиник в Мюнхене, где ему должны были проводить операцию на сердце.

Напомним, Юрий Лужков возглавлял Москву 18 лет - с 1992 по 2010 год.

Осенью 2010 года Лужков был уволен "в связи с утратой доверия Президента России Д. А. Медведева". Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени с формулировкой "За активную общественную деятельность".

Лужков родился в Москве в 1936 году. В 1958 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М. Губкина по специальности "инженер-механик". С 1974 года работал в министерстве химической промышленности.

В 1975 году был избран депутатом Бабушкинского районного совета Москвы, затем стал депутатом Моссовета. По рекомендации первого секретаря МГК КПСС Бориса Ельцина был назначен в Мосгориспоком, затем возглавил его.

На первых выборах мэра Москвы в 1991 году был избран вице-мэром при руководителе города Гаврииле Попове. Вместе с женой активно участвовал в противодействии путчу ГКЧП в 1991 году, заняв сторону Бориса Ельцина. В 1992 году его указом был назначен на пост мэра города.

Эту должность Лужков удерживал до 2010 года, став одним из самых влиятельных политиков в России. "Радио Свобода"