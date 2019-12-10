Ринкевич иронизирует над высказываниями Лембергса

"Если у человека в голове чирикают воробьи, об этом нужно говорить со специалистами, а не с журналистами", - заявил министр иностранных дел в ответ на просьбу прокомментировать высказывания мэра Вентспилса Айвара Лембергса после включения последнего в санкционный список США.
Лембергс заявил вчера, что "рижские воробушки" уже заранее "начирикали", что такое решение США готовится, и его готовили два представителя Латвии - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс, которые видят в Лембергсе своего политического конкурента.
В ответ на это Ринкевич заявил, что никогда не конкурировал с Лембергсом на выборах в Вентспилсскую думу, поэтому считает его высказывания о "политической ревности" необоснованными.
Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.
OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.
В течение 30 дней нужно прекратить сотрудничество с включенными в санкционный список - Лемберсгом и четырьмя перечисленными организациями.