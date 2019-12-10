Ринкевич иронизирует над высказываниями Лембергса

Лембергс заявил вчера, что "рижские воробушки" уже заранее "начирикали", что такое решение США готовится, и его готовили два представителя Латвии - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс, которые видят в Лембергсе своего политического конкурента.

В ответ на это Ринкевич заявил, что никогда не конкурировал с Лембергсом на выборах в Вентспилсскую думу, поэтому считает его высказывания о "политической ревности" необоснованными.

Как сообщалось, Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.