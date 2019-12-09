"Рижские воробушки уже заранее начирикали об этом решении": Лембергс о санкциях США

По его словам, "рижские воробушки" уже заранее "начирикали", что такое решение США готовится, и его готовили два представителя Латвии - министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр юстиции Янис Борданс, которые видят в Лембергсе своего политического конкурента.

Лембергс считает, что США не разбираются в работе управления Вентспилсского свободного порта, Агентства развития Вентспилса, Ассоциации развития бизнеса и Латвийской ассоциации транзитного бизнеса, в частности, в том, что

в управление порта входят восемь человек, из которых четверо представляют правительство, "а не один Лембергс".

"Негосударственные организации принадлежат в одинаковых долях всем участникам, а не одному человеку. Все сделки совершенно прозрачны и не связаны с заграницей. Таковы современные методы политической борьбы. Хорошо, что не бомбу на голову сбросили, чтобы со мной разделаться", - сказал мэр.

На вопрос, что теперь произойдет с четырьмя указанными организациями, он ответил, что санкции являются указанием только для американских компаний, физических лиц и относятся к активам в США.

"У меня небольшой частный счет, нет никакой собственности, на которую еще не наложен арест.

Арест на нее наложен уже 12 лет назад, к тому же она не находится в США", - сказал Лембергс.

Напомним, 9 декабря OFAC на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса.

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему - Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса.