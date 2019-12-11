В рижском секс-шопе: откровение красавицы-блондинки о том, зачем она туда пришла

Встретить такую красавицу в каком-нибудь бутике эксклюзивного модного бренда или на светской тусовке - не проблема, а вот застать ее в секс-шопе - неожиданная удача. И мы не могли ее упустить...
Казалось бы, при одном взгляде на эту сногсшибательную блондинку ростом за 180 см, с ногами от ушей и при этом не доску (там и с грудью все в порядке!), да еще и со вкусом одетую и притягательно естественно накрашенную, у любого нормального мужчины зашивелится все и везде, да так, что еще и унимать свой пыл придется, чтобы не овладеть ею сию же секунду.
Ей место на подиумах, обложках глянцев и конкурсах красот. А мы ее встретили в секс-шопе, что вызвало весьма понятное желание кое о чем спросить.
Надо отдать должное Андре (имя изменено. - Прим. ред.), которая не только согласилась побеседовать с нами, но и сама предложила перейти на "ты" - мол, тема откровенная, и пафос тут неуместен.
Вот какой разговор у нас получился:
- Почему ты сегодня здесь - пришла купить что-то конкретное?
- Просто мой мужчина по прошествии какого-то времени, когда наши отношения достигли определенной степени интимности, попросил меня сделать ему массаж простаты, потому-что он постарше - ему за 40.
- До этого у вас было все в порядке в постели?
- Да, все в порядке, и всегда было все в порядке, и до сих пор все в порядке.
Это нормальное желание мужчины получить то, что ему хочется, от своей любимой, а не где-то в борделе или в сауне с "девушкой по вызову".
- Ты изначально была готова принять любые мужские фантазии в сексе?
- Нет. Сначала было очень трудно, с этим надо было смириться и провести над собой какую-то психологическую работу. Понятно, что мама с папой этому не учили, но, скажем так, в порядке эксперимента я на это пошла.
- А как ты сама себя чувствуешь в постели со своим мужчиной?
- Очень хорошо! Все работает, все происходит, оргазмы есть... Но если моему мужчине надо что-то еще - значит, ему это надо!
- За какой конкретно "секретной секс-штучкой" ты сегодня пришла?
- Первое, что было куплено, - это стимулятор для массажа простаты без моего участия.
А потом я подумала - почему бы и мне в то же самое время не получить удовольствие? И выбрала хорошей фирмы дилдо "мальчик-девочка", скажем так.
- А тот первый предмет из этой серии, который вы приобрели, он произвел должный эффект - оправдал ваши ожидания?
- Ну конечно! Он абсолютно рабочий. Качественный материал... Все было очень даже хорошо.
- А твой мужчина сам тебе когда-нибудь дарил какие-нибудь секс-игрушки?
- Не дарил. У него на самом деле все работает, и мне с ним очень хорошо.
- То есть ты его полностью устраиваешь в постели?
- Абсолютно. Просто была такая фантазия, и мы ее реализовали, хотя, может, даже еще и не до конца...
- Если люди приходят в секс-шоп, о чем это говорит - у них что-то не в порядке с интимом или они просто хотят чего-то большего?
- Они хотят расширить границы, добавить новых красок в палитру своих сексуальных отношений.
Да, и так все работает, но и по-другому работает. Ну возникло такое желание попробовать "по-другому" - и что? Почему бы и нет?..
- Ты всегда была раскрепощенной в постели?
- Нет, поначалу я была очень закомплексованной. Более того, даже сейчас, в мои "слегка за 30", конкретно это сексуальное желание моего партнера меня реально ошарашило. А что делать - не разрушать же отношения?
Это никакое не извращение или заскок - это реальная потребность. Всегда можно найти нужную вещь, которой вам не хватает в постели.
- Это тот случай, когда цена гарантирует качество?
- Самая дорогая вещь здесь может стоить примерно 100 евро. А вообще диапазон - от 20 до 100. Понятно, что я в целях экономии схватила что подешевле, но меня вовремя отговорили - достаточно было одного аргумента: это будет пахнуть как жженая резина...
Консультант все объяснит - надо только прийти и сказать, что вот такая ситуация...
Они там абсолютно открытые и коммуникабельные люди, которые, поверьте, видели все в этой жизни. То есть вы, прийдя туда, никогда не будете самыми большими фриками.
Смело подходите к ним, а скорее всего - они сами к вам подойдут, что-нибудь порекомендуют и помогут решить проблему.
- То есть на самом деле не надо ни стыдиться, ни бояться, потому что это реально может помочь сохранить семейные отношения?
- Да, конечно. Потому что в какой-то момент, с возрастом, мужчине это может быть уже вообще не нужно (или женщине), и чтобы оставаться в паре, нужно привнести свежесть, новизну в интим, и это все перевернет - или напомнит о былой страсти в молодости, или же вообще раскроет вас и даст ощутить то, чего вы еще никогда не испытывали.
Просто надо дать друг другу понять: "Ты мне нужен, и я тебе нужна, а то, что у нас сегодня что-то не получается, это можно решить, если мы оба этого хотим".
Хотим быть вместе, испытывать те же чувства, что и много лет назад, заниматься сексом и получать от этого удовольствие. Ты и я...
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