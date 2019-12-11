В рижском секс-шопе: откровение красавицы-блондинки о том, зачем она туда пришла

Казалось бы, при одном взгляде на эту сногсшибательную блондинку ростом за 180 см, с ногами от ушей и при этом не доску (там и с грудью все в порядке!), да еще и со вкусом одетую и притягательно естественно накрашенную, у любого нормального мужчины зашивелится все и везде, да так, что еще и унимать свой пыл придется, чтобы не овладеть ею сию же секунду.

Ей место на подиумах, обложках глянцев и конкурсах красот. А мы ее встретили в секс-шопе, что вызвало весьма понятное желание кое о чем спросить.

Надо отдать должное Андре (имя изменено. - Прим. ред.), которая не только согласилась побеседовать с нами, но и сама предложила перейти на "ты" - мол, тема откровенная, и пафос тут неуместен.

Вот какой разговор у нас получился:

- Почему ты сегодня здесь - пришла купить что-то конкретное?

- Просто мой мужчина по прошествии какого-то времени, когда наши отношения достигли определенной степени интимности, попросил меня сделать ему массаж простаты, потому-что он постарше - ему за 40.

- До этого у вас было все в порядке в постели?

- Да, все в порядке, и всегда было все в порядке, и до сих пор все в порядке.

Это нормальное желание мужчины получить то, что ему хочется, от своей любимой, а не где-то в борделе или в сауне с "девушкой по вызову".

- Ты изначально была готова принять любые мужские фантазии в сексе?

- Нет. Сначала было очень трудно, с этим надо было смириться и провести над собой какую-то психологическую работу. Понятно, что мама с папой этому не учили, но, скажем так, в порядке эксперимента я на это пошла.

- А как ты сама себя чувствуешь в постели со своим мужчиной?

- Очень хорошо! Все работает, все происходит, оргазмы есть... Но если моему мужчине надо что-то еще - значит, ему это надо!

- За какой конкретно "секретной секс-штучкой" ты сегодня пришла?

- Первое, что было куплено, - это стимулятор для массажа простаты без моего участия.

А потом я подумала - почему бы и мне в то же самое время не получить удовольствие? И выбрала хорошей фирмы дилдо "мальчик-девочка", скажем так.

- А тот первый предмет из этой серии, который вы приобрели, он произвел должный эффект - оправдал ваши ожидания?

- Ну конечно! Он абсолютно рабочий. Качественный материал... Все было очень даже хорошо.

- А твой мужчина сам тебе когда-нибудь дарил какие-нибудь секс-игрушки?

- Не дарил. У него на самом деле все работает, и мне с ним очень хорошо.

- То есть ты его полностью устраиваешь в постели?