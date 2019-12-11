"Осторожно, Собчак": Регина Тодоренко не смогла сдержать слёз после вопросов про Украину

Новой гостьей Youtube-шоу "Осторожно, Собчак" стала телеведущая Регина Тодоренко. В разговоре с Региной Собчак затронула тему российско-украинских отношений. В один момент Тодоренко (гражданка Украины) не смогла сдержать слёз.
Сначала уроженка Одессы объяснила, что пытается воздерживаться от комментариев на политические темы.
Однако Собчак вспомнила, что, когда в 2014-м в Одессе горел Дом профсоюзов, где погибли люди, Регина опубликовала в Instagram фотографию из салона красоты.
"Я просто тогда не знала, что происходит сейчас в моей стране", - объяснила Тодоренко, добавив, что даже в семье с родителями на тему политики не общаются "чтобы не разводить скандал".
Спустя мгновенье, Регина начала плакать.
"Это очень тяжело - сложно сохранять какой-то нейтралитет. Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи именно обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. (..) Это очень тяжело. Мой муж не может приехать в Одессу познакомиться с моим дедушкой [певцу Владу Топалову запрещен въезд в Украину - Прим. ред.]".
#чтоТебеНаСамомДелеДорого #challenge В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном - о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга @kolunov (у него вышла отличная трогательная песня). И сегодня полночи думала, как мы с @vladtopalovofficial иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: «зачем ругаться , мы же все равно помиримся😊». В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) 😊ведь семья - это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга! Приглашаюпоучаствовать в #challenge и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого @about.reginatodorenko , @valeria_dergileva , @eleonora.lunyova , @alina_astrovskaya_ , @alina_topalova , @chirvalena , @maria_ivakova @khomenko.tv @pavlovanataly
Ксения попыталась успокоить свою собеседницу и даже извиниться за то, что затронула эту тему, однако Регина уже не могла сдерживать слёзы:
"Мне правда хочется приехать с мужем, показать, где я жила, где выросла. А его просто не пускают туда никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти познакомить. (..) Мы даже свадьбу сыграли в другой стране — чтобы не было привязки не к России, не к Украине. (..) чтобы мы ни в коем случае не стали камнем преткновения всей этой политической ситуации".
Тодоренко рассказала, что очень надеется на то, что в отношениях Украины и России всё переменится: "Я очень верю, что что-то изменится. (..) Единственное, что я сейчас загадываю на свой день рождения - прямой перелёт".
Видео: Выпуск "Осторожно, Собчак" с Региной Тодоренко