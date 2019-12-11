"Осторожно, Собчак": Регина Тодоренко не смогла сдержать слёз после вопросов про Украину

Сначала уроженка Одессы объяснила, что пытается воздерживаться от комментариев на политические темы.

Однако Собчак вспомнила, что, когда в 2014-м в Одессе горел Дом профсоюзов, где погибли люди, Регина опубликовала в Instagram фотографию из салона красоты.

"Я просто тогда не знала, что происходит сейчас в моей стране", - объяснила Тодоренко, добавив, что даже в семье с родителями на тему политики не общаются "чтобы не разводить скандал".

Спустя мгновенье, Регина начала плакать.

"Это очень тяжело - сложно сохранять какой-то нейтралитет. Обидно, что артисты становятся камнем преткновения в таких случаях. И вся травля падает на плечи именно обычных певцов, которые зачастую и не разбираются в этом всем. (..) Это очень тяжело. Мой муж не может приехать в Одессу познакомиться с моим дедушкой [певцу Владу Топалову запрещен въезд в Украину - Прим. ред.]".

Ксения попыталась успокоить свою собеседницу и даже извиниться за то, что затронула эту тему, однако Регина уже не могла сдерживать слёзы:

"Мне правда хочется приехать с мужем, показать, где я жила, где выросла. А его просто не пускают туда никак. С дедушкой моим он общается по скайпу, потому что сложно 80-летнего дедушку привезти познакомить. (..) Мы даже свадьбу сыграли в другой стране — чтобы не было привязки не к России, не к Украине. (..) чтобы мы ни в коем случае не стали камнем преткновения всей этой политической ситуации".

Тодоренко рассказала, что очень надеется на то, что в отношениях Украины и России всё переменится: "Я очень верю, что что-то изменится. (..) Единственное, что я сейчас загадываю на свой день рождения - прямой перелёт".