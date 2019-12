"Осторожно, Собчак": Регина Тодоренко не смогла сдержать слёз после вопросов про Украину

#чтоТебеНаСамомДелеДорого #challenge В вечной гонке за успехом, деньгами, карьерой мы забываем о самом главном - о близких, которые любят нас без каких-либо условностей, ПРОСТО ТАК, просто потому что механика сердца так устроена!) Я вдохновилась песней нашего друга @kolunov (у него вышла отличная трогательная песня). И сегодня полночи думала, как мы с @vladtopalovofficial иногда неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв. Но мудрость берет верх, и #ВМ говорит свою любимую фразу: «зачем ругаться , мы же все равно помиримся😊». В этот момент наступает оттепель! Так вот пусть в ваших семьях всегда будет тепло и уютно) 😊ведь семья - это драйвер человечества и колоссальная поддержка друг друга! Приглашаюпоучаствовать в #challenge и ответить на вопрос #чтотебенасамомделедорого @about.reginatodorenko , @valeria_dergileva , @eleonora.lunyova , @alina_astrovskaya_ , @alina_topalova , @chirvalena , @maria_ivakova @khomenko.tv @pavlovanataly

