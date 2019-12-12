То, что вы увидите первым на этих рисунках, расскажет многое о вас
Возможно, вы и не догадываетесь, но вещи, которые вы видите первыми, могут многое рассказать о вашей личности. Дело в том, что наша индивидуальность состоит из множества деталей, которые напрямую связаны с подсознанием.
Некоторые из представленных ниже изображений могут показаться слишком детализированными, другие - менее. Однако важно именно то, что бросилось в глаза первым, прежде чем вы рассмотрели другие составляющие рисунка. Это может многое рассказать о вас.
Итак, внимательно посмотрите на изображения, запомните, что в первую очередь бросилось вам в глаза, и читайте, что бы это могло значить.
Что первым вы видите на этом рисунке?
Губы. Если первыми вы заметили губы, то принадлежите к тому типу людей, которые стараются принимать все в жизни таким, каким оно есть. При этом вы не пытаетесь копать глубже, выбирая стабильность. Вот почему предпочитаете не рисковать, даже если подозреваете, что при этом упускаете новые возможности.
Деревья. Если первыми заметили деревья, то
вы из тех, кто всегда открыт для всего неизвестного. Вы любите выходить за рамки традиционного мышления и очень любознательны.
При этом понимаете, что источником идеи может быть что угодно и кто угодно, поэтому всегда начеку.
Корни. Если первыми вы заметили корни, значит - являетесь личностью, которая стремится к росту и развитию. Вы постоянно работаете над собой, чтобы стать лучше, а потом - еще лучше. И всегда помогаете другим - как собственным примером, так и словом и делом.
Что первым вам бросается в глаза на этом изображении?
Мужчины. Если первыми вы заметили на этом изображении двух мужчин, то по жизни намного больше заботитесь о других, чем о себе. Вы слишком много размышляете и довольно часто пытаетесь достичь невозможного (прыгнуть выше головы). Также одна из ваших черт - чрезмерная щедрость.
Брызги воды. Если первыми заметили брызги воды, то принадлежите к людям, которые всегда ожидают шторма.
Вы понимаете, что вещи не всегда являются такими, какими кажутся, но предпочитаете не углубляться. Кроме того, вы всегда живете по средствам.
Череп. Если сначала заметили череп, то вы человек с позитивным взглядом на жизнь. Вы умеете находить радость в тех вещах, на которые большинство людей даже не обратят внимание. Ваш девиз в любой ситуации: "Чем больше копаешь - тем больше находишь". А еще вы очень общительный и энергичный человек.
На что вы обратили внимание прежде всего на этом рисунке?
Дерево. Если вы заметили первым дерево, то принадлежите к тому типу людей, которые не обращат большого внимания на то, что происходит вокруг. Вы не склонны к размышлениям и рефлексиям, а также скорее отступите, чем решите продолжать борьбу. Это то, над чем вам следует поработать.
Женщина. Если первой вы заметили женщину, значит - очень внимательны и наблюдательны. А еще быстро ориентируетесь в любой обстановке.
Вы замечаете многие вещи, которые скрыты от большинства. Умеете погружаться в дело с головой и приводить все к общему знаменателю.
Вы слишком много анализируете, но, в принципе, это не так уж и плохо.
Пейзаж. Если сначала заметили пейзаж, то вы немного рассеянны. Но совсем немного, так что не пугайтесь. Вы знаете, куда идете, и стараетесь не отклоняться от курса. Просто сейчас вы в пути...
А что вы первым рассмотрели на этом рисунке?
Пара. Если сначала заметили пару, то вы очень серьезно относитесь к отношениям. Постоянно думаете и заботитесь о своих близких. Они - самое важное и дорогое в вашей жизни. Также вам свойственна такая черта, как сильная привязчивость. И это касается не только семьи и отношений.
Взрыв. Если заметили взрыв в первую очередь, вы, вероятно, несколько испуганы.
Вам присуща некоторая растерянность и нежелание делать то, что, на ваш взгляд, закончится плохо. Не исключено, что сами страдаете от этого.
Женщина. Если сначала заметили женщину, вы более одиноки, чем признаетесь самому себе. Скорее всего, вы жаждете внимания, которое недополучили или недополучаете. Возможно, вам следует поработать над этим.
* В материале использованы рисунки художника болгарского происхождения Христо Дагорова, который живет в Швейцарии. Художник учился рисовать самостоятельно, не посещая никаких специализированных учебных заведений. Уровень детализации в его работах поражает, особенно если учесть небольшой размер этих рисунков.