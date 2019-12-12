То, что вы увидите первым на этих рисунках, расскажет многое о вас

Некоторые из представленных ниже изображений могут показаться слишком детализированными, другие - менее. Однако важно именно то, что бросилось в глаза первым, прежде чем вы рассмотрели другие составляющие рисунка. Это может многое рассказать о вас.

Итак, внимательно посмотрите на изображения, запомните, что в первую очередь бросилось вам в глаза, и читайте, что бы это могло значить.

Что первым вы видите на этом рисунке?

Губы. Если первыми вы заметили губы, то принадлежите к тому типу людей, которые стараются принимать все в жизни таким, каким оно есть. При этом вы не пытаетесь копать глубже, выбирая стабильность. Вот почему предпочитаете не рисковать, даже если подозреваете, что при этом упускаете новые возможности.

Деревья. Если первыми заметили деревья, то

вы из тех, кто всегда открыт для всего неизвестного. Вы любите выходить за рамки традиционного мышления и очень любознательны.

При этом понимаете, что источником идеи может быть что угодно и кто угодно, поэтому всегда начеку.

Корни. Если первыми вы заметили корни, значит - являетесь личностью, которая стремится к росту и развитию. Вы постоянно работаете над собой, чтобы стать лучше, а потом - еще лучше. И всегда помогаете другим - как собственным примером, так и словом и делом.

Что первым вам бросается в глаза на этом изображении?

Мужчины. Если первыми вы заметили на этом изображении двух мужчин, то по жизни намного больше заботитесь о других, чем о себе. Вы слишком много размышляете и довольно часто пытаетесь достичь невозможного (прыгнуть выше головы). Также одна из ваших черт - чрезмерная щедрость.

Брызги воды. Если первыми заметили брызги воды, то принадлежите к людям, которые всегда ожидают шторма.

Вы понимаете, что вещи не всегда являются такими, какими кажутся, но предпочитаете не углубляться. Кроме того, вы всегда живете по средствам.

Череп. Если сначала заметили череп, то вы человек с позитивным взглядом на жизнь. Вы умеете находить радость в тех вещах, на которые большинство людей даже не обратят внимание. Ваш девиз в любой ситуации: "Чем больше копаешь - тем больше находишь". А еще вы очень общительный и энергичный человек.

На что вы обратили внимание прежде всего на этом рисунке?