В среду, незадолго до полуночи, толпа фанатов пришла к памятнику Свободы, чтобы встретить и поздравить получившую "Оскар" команду анимационного фильма "Поток" с возвращением домой. У TVNET+ в эксклюзивном интервью была возможность поговорить с Матисом Кажей, который рассказал, как возникла традиция лакомиться бургерами и как произошла забавная история с пуговицей на костюме.
Для абонентов
Видео ⟩ Интервью с Матисом Кажей: "Я дважды победитель, потому что есть как "Оскар", так и мемы в интернете"
Лига Абома: Скажите, какие ощущения быть здесь в Латвии, где так много фанатов, которые этим вечером вас здесь встречают?