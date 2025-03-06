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Видео Интервью с Матисом Кажей: "Я дважды победитель, потому что есть как "Оскар", так и мемы в интернете"

Перевод: rus.tvnet.lv
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Матисс Кажа
Матисс Кажа Фото: Gints Bāliņš/TVNET

В среду, незадолго до полуночи, толпа фанатов пришла к памятнику Свободы, чтобы встретить и поздравить получившую "Оскар" команду анимационного фильма "Поток" с возвращением домой. У TVNET+ в эксклюзивном интервью была возможность поговорить с Матисом Кажей, который рассказал, как возникла традиция лакомиться бургерами и как произошла забавная история с пуговицей на костюме.

Лига Абома: Скажите, какие ощущения быть здесь в Латвии, где так много фанатов, которые этим вечером вас здесь встречают?

Матисс Кажа: Это очень трогательно. Конечно, на нас тоже трогательно смотреть, ведь большая часть команды - интроверты и не очень понимают, как реагировать в такой ситуации. Мы все-таки не хоккейная или баскетбольная команда, которая привыкла к таким мероприятиям и встречам с фанатами, так как они все-таки выступают в зале. Но, да, это...

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