Видео Интервью с Матисом Кажей: "Я дважды победитель, потому что есть как "Оскар", так и мемы в интернете"

Лига Абома: Скажите, какие ощущения быть здесь в Латвии, где так много фанатов, которые этим вечером вас здесь встречают?

Матисс Кажа: Это очень трогательно. Конечно, на нас тоже трогательно смотреть, ведь большая часть команды - интроверты и не очень понимают, как реагировать в такой ситуации. Мы все-таки не хоккейная или баскетбольная команда, которая привыкла к таким мероприятиям и встречам с фанатами, так как они все-таки выступают в зале. Но, да, это...