Фото Пугачева показала, как отметила традиционный праздник

"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", - написала Алла Пугачева под свежим фото.

5 марта Примадонна по старой доброй традиции "разрешила весну". На этот раз к ней присоединилась ее подруга Лайма Вайкуле.

Напомним, этому обычаю уже не один десяток лет. Вот что о нем говорила Алла Пугачева: "Этот праздник, первое воскресенье весны, я просто сама себе придумала. Откуда желтые цветы? Я их придумала себе в 18 лет.

Приезжала в центр, шла по улице Горького, а до этого копила деньги, чтобы купить желтые цветы. Я шла с ними и самому хмурому человеку, кто мне встречался, просто дарила цветочек".