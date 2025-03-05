75-летняя Алла Пугачева поделилась свежими фото, сделанными 5 марта, в первое воскресенье весны, когда она отметила ежегодный праздник желтых цветов.
Фото ⟩ Пугачева показала, как отметила традиционный праздник
"Благодарю всех, кто принял участие в празднике желтых цветов в первое воскресенье весны. Люблю вас. Ценю вашу преданность. Душой с вами", - написала Алла Пугачева под свежим фото.
5 марта Примадонна по старой доброй традиции "разрешила весну". На этот раз к ней присоединилась ее подруга Лайма Вайкуле.
Напомним, этому обычаю уже не один десяток лет. Вот что о нем говорила Алла Пугачева: "Этот праздник, первое воскресенье весны, я просто сама себе придумала. Откуда желтые цветы? Я их придумала себе в 18 лет.
Приезжала в центр, шла по улице Горького, а до этого копила деньги, чтобы купить желтые цветы. Я шла с ними и самому хмурому человеку, кто мне встречался, просто дарила цветочек".
"Незабываемый праздничек получился! Спасибо друзья!" - написала в этом году Алла Борисовна в соцсетях.
К поздравлениям ранее присоединился и супруг звезды Максим Галкин. Комик, осудивший российское вторжение в Украину, этим летом вновь выступит во многих городах Латвии. В прошлом году его концерты состоялись в Лиепае, Резекне, Юрмале, Рое, Даугавпилсе и Цесисе.
Согласно слухам, звездная чета вместе с детьми Лизой и Гарри живет сейчас на Кипре. Вместе с ними находится и их питомец - черный пес Рокки, который часто появляется в сторис Галкина. Прошлым летом супруги посетили фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале.
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