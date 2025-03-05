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В конце лета в Юрмале выступит Вера Брежнева

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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Пресс-фото

30 августа в Юрмале (к/з "Дзинтари") с новой программой выступит украинская исполнительница Вера Брежнева.

Вера Брежнева - певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН, экс-солистка "золотого состава" группы "ВИА Гра" и настоящий символ женственности.

Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые миллионами со времен коллектива "ВИА Гра" песни.

В этот вечер всех ждет особенный перформанс - новая программа после длительного перерыва! Музыка любви, которая спасает мир.

Вход на мероприятие c 19:00, начало в 20:00. 

Билеты на концерт можно приобрести на сайте bilesuserviss.lv

Видео: Вера Брежнева - "Близкие люди"

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