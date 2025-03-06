ФОТО И ВИДЕО Актер Никита Кукушкин в Таллинне: "Люди вдруг на улице узнали!"

Сейчас на сцене концертного зала Alexela кипит работа: строятся декорации, идут репетиции. Шутка ли, ведь в спектакле актер Никита Кукушкин даже взлетит, а еще, как он сам говорит, будет "тягать пианино".

Актер признается, что Таллинн встретил его радушно. "Люди вдруг на улице узнали", - рассказывает он. Однако сам Кукушкин не ощущает себя знаменитостью. "Я просто Никита, просто работаю", - скромно замечает актер. До премьеры остается несколько дней, и он полностью сосредоточен на репетициях. Отдыхать некогда! Мы побывали на одной из них.

Никита Кукушкин показывает на сцене Alexela, из чего состоит уникальный "Пангармоникон". Фото: Konstantin Sednev

Хотя Кукушкин большую часть времени проводит в отеле, ему нравится гостить в Эстонии. "Когда ближе к дому, всегда возникают приятные, теплые ощущения от взаимодействия и общения с людьми, с которыми ты был знаком, даже если косвенно, до отъезда", - говорит актер.

Никита Кукушкин на репетиции спектакля "Человек без имени" в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

"Человек без имени" - одна из последних постановок московского Гоголь-центра, который оказался под давлением цензуры. В преддверии своего приезда в Таллинн актер дал развернутое интервью порталу Limon.

Актер Никита Кукушкин запомнился зрителям ролями в сериалах "Метод", "Идентификация", "Колл-центр". После закрытия Гоголь-центра в 2022 году он эмигрировал, выбрав свободу творчества. Сейчас актер живет в Германии с семьей - женой, дочерью, матерью, а недавно у него родился сын.

Особое внимание в спектакле уделено музыкальной составляющей. Для этого создан уникальный инструмент - "Пангармоникон". Он собран из десяти переделанных пианино, способных играть практически без участия человека, создавая атмосферу футуризма и размышлений о вечных вопросах. На репетиции мы заглянули внутрь этого необычного инструмента и обнаружили там кастрюли, сковородки, бокалы - все эти предметы добавляют "Пангармоникону" особый звук.

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