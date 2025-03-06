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ФОТО И ВИДЕО Актер Никита Кукушкин в Таллинне: "Люди вдруг на улице узнали!"

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Никита Кукушкин
Никита Кукушкин Фото: Postimees

Российский актер Никита Кукушкин в четверг, 6 марта, представит в Таллинне моноспектакль "Человек без имени". Чтобы подготовить зрелищное представление, он вместе с командой прилетел в эстонскую столицу еще в понедельник.

Сейчас на сцене концертного зала Alexela кипит работа: строятся декорации, идут репетиции. Шутка ли, ведь в спектакле актер Никита Кукушкин даже взлетит, а еще, как он сам говорит, будет "тягать пианино".

Актер признается, что Таллинн встретил его радушно. "Люди вдруг на улице узнали", - рассказывает он. Однако сам Кукушкин не ощущает себя знаменитостью. "Я просто Никита, просто работаю", - скромно замечает актер. До премьеры остается несколько дней, и он полностью сосредоточен на репетициях. Отдыхать некогда! Мы побывали на одной из них.

Никита Кукушкин показывает на сцене Alexela, из чего состоит уникальный "Пангармоникон".
Никита Кукушкин показывает на сцене Alexela, из чего состоит уникальный "Пангармоникон". Фото: Konstantin Sednev

Хотя Кукушкин большую часть времени проводит в отеле, ему нравится гостить в Эстонии. "Когда ближе к дому, всегда возникают приятные, теплые ощущения от взаимодействия и общения с людьми, с которыми ты был знаком, даже если косвенно, до отъезда", - говорит актер.

Никита Кукушкин на репетиции спектакля "Человек без имени" в Таллинне
Никита Кукушкин на репетиции спектакля "Человек без имени" в Таллинне Фото: Konstantin Sednev

"Человек без имени" - одна из последних постановок московского Гоголь-центра, который оказался под давлением цензуры. В преддверии своего приезда в Таллинн актер дал развернутое интервью порталу Limon.

Актер Никита Кукушкин запомнился зрителям ролями в сериалах "Метод", "Идентификация", "Колл-центр". После закрытия Гоголь-центра в 2022 году он эмигрировал, выбрав свободу творчества. Сейчас актер живет в Германии с семьей - женой, дочерью, матерью, а недавно у него родился сын.

Особое внимание в спектакле уделено музыкальной составляющей. Для этого создан уникальный инструмент - "Пангармоникон". Он собран из десяти переделанных пианино, способных играть практически без участия человека, создавая атмосферу футуризма и размышлений о вечных вопросах. На репетиции мы заглянули внутрь этого необычного инструмента и обнаружили там кастрюли, сковородки, бокалы - все эти предметы добавляют "Пангармоникону" особый звук. 

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