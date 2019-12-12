Половина жителей Латвии выбрасывает продукты

Мусор наиболее активно сортируют жители Видземе и Земгале, а еду из обнаруженных дома остатков продуктов чаще всего готовят рижане, свидетельствует опрос, проведенный Министерством охраны среды и регионального развития.
Причины выбрасывания продуктов разные, чаще всего это окончание срока годности, но значительная часть латвийцев признали, что покупают слишком много продуктов и не способны всё съесть, пишет Neatkarīgā rīta avīze.
Большинство опрошенных выбрасывает 10% продуктов питания, в Риге треть опрошенных выбрасывает до 20%.
В мусорник попадают не только магазинные продукты, но и уже приготовленная еда и "невкусная еда".
Вместе с продуктами выбрасывается упаковка. 66% процентов ее составляет пластик, 18% - бумага.