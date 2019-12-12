Чт, 12.12.2019
Люди купят лучше поменьше мяса, но качественней, чем побольше, но сомнительного происхождения. Алексей, работник мясного павильона

Половина жителей Латвии выбрасывает продукты

Мусорные контейнеры

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Мусор наиболее активно сортируют жители Видземе и Земгале, а еду из обнаруженных дома остатков продуктов чаще всего готовят рижане, свидетельствует опрос, проведенный Министерством охраны среды и регионального развития.

Причины выбрасывания продуктов разные, чаще всего это окончание срока годности, но значительная часть латвийцев признали, что покупают слишком много продуктов и не способны всё съесть, пишет Neatkarīgā rīta avīze.

Большинство опрошенных выбрасывает 10% продуктов питания, в Риге треть опрошенных выбрасывает до 20%. 

В мусорник попадают не только магазинные продукты, но и уже приготовленная еда и "невкусная еда". 

Вместе с продуктами выбрасывается упаковка. 66% процентов ее составляет пластик, 18% - бумага.

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