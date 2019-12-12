Гроб был закрытым. Церемония прощания с Юрием Лужковым

Как сообщают информационные агентства России, на нее пришли тысячи человек. Гроб был закрытым.

Во время похорон кладбище оцепили бойцы Росгвардии, пишет "Радио Свобода".

Проститься с Юрием Лужковым пришел и президент России Владимир Путин. Он лично выразил соболезнования семье Лужкова.

На прощании также присутсвовал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, члены правительства, политики и общественные деятели.

Соболезнования принимали вдова бывшего мэра Елена Батурина и его дочери.

Отпевание Лужкова совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В своей речи он напомнил, что восстановление Храма Христа Спасителя было инициативой Лужкова.

Галерея: Похороны Юрия Лужкова

Напомним, бывший мэр Москвы умер во вторник, 10 декабря, на 84-м году жизни. Прозвучало, что это случилось после плановой операции на сердце в больнице в Мюнхене.