Пт, 13.12.2019
Тот факт, что H&M начал смотреть в направлении подержанной одежды, является доказательством того, что этот сегмент рынка не исчезнет. Фактически, именно это направление сделает всю индустрию моды более устойчивой, чем сегодня. Томас Плантенга, руководитель торговой интернет-платформы OLX

Ущерб государству в размере более 325 000 евро: СГД пресекла деятельность преступной группировки

Деньги в конверте. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс против преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, причинив государственному бюджету ущерб в размере более 325 тысяч евро.

Задержано четыре человека, один из них был первоначально помещен под арест, но затем освобожден под залог в размере 14 000 евро.

Преступная группировка разработала схемы уклонения от налогов в отрасли лесного хозяйства, нарушала правила ведения бухгалтерии и предоставления статистической информации, а также занималась легализацией преступно нажитых средств, включая в декларации НДС фиктивные сделки с фиктивными предприятиями.

В рамках уголовного процесса управление налогово-таможенной полиции провело процессуальные действия в Риге, Кулдиге, Кулдигском крае и Вентспилсе, в том числе 19 обысков по месту жительства людей, в офисах и автомобилях.

Изъяты калькуляторы кодов, компьютеры, мобильные телефоны, печати и бухгалтерские документы.

Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 218, ч. 3 ст. 195 и ч. 3 ст. 217 Уголовного закона.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ