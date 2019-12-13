Ущерб государству в размере более 325 000 евро: СГД пресекла деятельность преступной группировки

Управление налогово-таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) начало уголовный процесс против преступной группировки, которая уклонялась от уплаты налогов и занималась легализацией преступно нажитых средств, причинив государственному бюджету ущерб в размере более 325 тысяч евро.
Задержано четыре человека, один из них был первоначально помещен под арест, но затем освобожден под залог в размере 14 000 евро.
Преступная группировка разработала схемы уклонения от налогов в отрасли лесного хозяйства, нарушала правила ведения бухгалтерии и предоставления статистической информации, а также занималась легализацией преступно нажитых средств, включая в декларации НДС фиктивные сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках уголовного процесса управление налогово-таможенной полиции провело процессуальные действия в Риге, Кулдиге, Кулдигском крае и Вентспилсе, в том числе 19 обысков по месту жительства людей, в офисах и автомобилях.
Изъяты калькуляторы кодов, компьютеры, мобильные телефоны, печати и бухгалтерские документы.
Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 218, ч. 3 ст. 195 и ч. 3 ст. 217 Уголовного закона.