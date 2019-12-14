Нил Муйжниекс может получить пост евроомбудсмена

На следующей неделе, 17 декабря, в рамках открытого голосования на пятилетний срок будет избран новый европейский омбудсмен, на должность которого претендуют пять кандидатов, сообщил агентству LETA пресс-секретарь Европейского парламента в Латвии Янис Крастиньш.
На должность европейского омбудсмена выдвинуты комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс, а также Джузеппе Фортунато из Италии, Юлия Лафранка из Эстонии, Сесилия Викстрем из Швеции и нынешний руководитель Европейского омбуда Эмили О'Рейли, которая в 2013 году стала первой женщиной на этом посту.
3 декабря депутаты Европарламента имели возможность расспросить кандидатов на должность европейского уполномоченного по правам человека о том, как они собираются улучшить объективность, публичность и прозрачность работы Европейского омбуда.
Муйжниес в интервью агентству LETA заявил, что, если ему представится такая возможность, в должности европейского омбудсмена он хотел бы укрепить фокус работы на основных правах человека.
Он указал, что вопросы прав человека входят в компетенцию евроомбудсмена, но ранее объем дел, затрагивающих эту тему, был сравнительно небольшим. Муйжниекс подчеркнул, что хотел бы также провести работу над улучшением доступности информации и документов.
Европейский омбудсмен расследует жалобы на нарушения, совершенные учреждениями, структурами, бюро или агентствами Европейского союза.