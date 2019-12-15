Ким Чен Ын открыл в Северной Корее "рай социализма"

Совет Безопасности ООН ввел жесткие санкции против Северной Кореи за ее ядерные амбиции. Северной Корее не разрешается торговать важными экспортными товарами, такими как древесный уголь, текстиль и морские продукты, в то время как на нефть распространяются строгие ограничения.

В свою очередь туризм - это отрасль, на которую санкции не распространяются.

На выходных Ким перерезал красную ленточку на открытии спа-курорта горячих источников Янгдок в провинции Пхенан-Намдо, где люди смогут наслаждаться "высокой цивилизацией в социализме". Это лишь один из открытых в последнее время туристических объектов.

ФОТО: AP/Scanpix

Северокорейское телевидение демонстрировало заснятые с высоты птичьего полета кадры - красные крыши грандиозного комплекса и близлежащую лыжную трассу.

"[Ким] не прятал радости, говоря, что теперь будет возможно обеспечить народ новой культурой. Это еще один план партии о том, как разрешить нашему народу настолько наслаждаться высокой цивилизацией в порядке социализма, насколько это возможно", - сообщило официальное новостное агентство Пхеньяна KCNA.

Строительство лыжного курорта началось в прошлом году. Объект является одним из крупнейших проектов Кима наряду с недавно открытым горным курортом в Самджийоне, которому, согласно пропаганде авторитарного государства, нужно будет стать "воплощением современной цивилизации".

Вместе с жилыми домами в Самджийоне были построены новые административные здания, магазины, железнодорожный вокзал, современная научно-техническая библиотека, а также больница с новейшим диагностическим оборудованием.

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На минувшей неделе Северная Корея сообщила об основании нового госпредприятия. Оно будет заниматься медицинским туризмом и будет принимать иностранных пациентов в государственных больницах и термальных источниках. Предлагается широкий спектр процедур - начиная с операции на катаракте и зубных имплантатов, заканчивая извлечением грудной опухоли. Горячие источники помогут вылечить невралгию, артрит, болезни кожи и сердца.

В ближайшее время планируется закончить и летний курорт в приморском городе Вонсан.

В этом году КНДР посетило около 350 000 туристов из Китая, сообщает Reuters. Аналитики считают, что Северная Корея на туризме заработала до 175 млн долларов США.