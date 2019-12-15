В России зарегистрировали брак трансперсон

В одном из ЗАГСов Казани был зарегистрирован брак трансперсон, сообщает "РИА Новости".
Эрика раньше была мужчиной, а Виктор - женщиной. Заявление в ЗАГС пара подала, когда завершился процесс смены документов. Согласно новым паспортам, Эрика официально является женщиной, а Виктор - мужчиной.
Пара познакомилась четыре месяца назад, и после недолгих отношений они решили пожениться. С регистрацией брака не было никаких проблем.
"Я выгляжу как женщина, и в моих документах указано - "женщина". Он выглядит как мужчина и по документам таким является. Никто там даже ничего не узнал", - пояснила Эрика.
На данный момент пара планирует остаться в Казани, но они не исключают вероятности переезда в Европу, чтобы иметь возможность усыновить детей.