Приятно, но не обязательно: латвийцы высказали мнение о подарках на Рождество

По словам представителя учебного заведения Элвийса Мичулиса, 24% респондентов в ходе опроса признались, что на Рождество хотят получить самодельный, созданный специально для них подарок, например, декор, праздничные закуски или одежду.

В свою очередь 23% опрошенных хотели бы получить билет на культурное мероприятие, а 20% - путешествие.

Результаты опроса показывают, что более половины или 59% респондентов покупают праздничные подарки в обычных магазинах, 17% - в интернет-магазинах, а 15% делают их сами.

33% респондентов сообщили, что тратят на покупку одного подарка в среднем от 10 до 20 евро, 26% опрошенных тратят на один подарок до 50 евро, а 21% респондентов пытаются уложиться в сумму от 5 до 10 евро.

Только 4% респондентов готовы потратить на один рождественский подарок более 100 евро.

По данным опроса, только 1% респондентов готовы взять быстрые кредиты для покупки подарков, сообщил Мичулис.

Также в ходе опроса выяснилось, что 46% респондентов начинают думать о покупке подарков как минимум за месяц до праздника, 35% - за неделю до праздника, 10% - за несколько месяцев до праздника, а 9% респондентов оставляют покупку подарков на последний момент.

Кроме того, 70% респондентов считают, что в качестве рождественского подарка не стоит преподносить домашних животных.