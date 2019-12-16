Конечную остановку междугородних маршруток перенесут

С 1 января на остановке "Rīgas maršruta taksometru stacija" ("Rīgas MTS") на улице Марияс 2А больше не будет производиться обмен пассажиров - конечной остановкой 15 маршрутов станет Рижский международный автовокзал, сообщает агентство LETA.
"Rīgas MTS" с 1 января больше не будет использоваться как конечный пункт региональных автобусных маршрутов в связи с тем, что владелец земли расторг договор аренды.
Ранее ежегодно на данной остановке начинались и заканчивались 207 549 рейсов, таким образом, это одна из самых загруженных остановок региональных автобусных маршрутов.
На "Rīgas MTS" останавливались три перевозчика - Rīgas taksometru parks, Liepājas autobusu parks и CATA. На остановке начинались маршруты по направлению в Юрмалу, Марупе, Баложи, Кекаву, Балдоне, Сигулду и другие населенные пункты.
Так, на Рижский автовокзал будет перенесена конечная остановка маршрута №5139 Рига-Гайсмас, №5171 Рига-Павасари-Вирши, №5173 Рига-Медемциемс, №5432 Рига-Рамава-Баложи, №5433 Рига-Яунмарупе, №5435 Рига-Марупе, №5612 Рига-Гайсма- Сигулда, №6779 Рига-Даугмале, №6843 Рига-Плявниеекалнс-Кекава, №6844 Рига-Валдлаучи-Плявниеккалнс-Кекава, №6848 Рига-Сарма-Балдоне, №6852 Рига-Страуме, №7018 Рига-Спунюпе-Яункемери, №7020 Рига-Яункемери и №7023 Рига-Слока.