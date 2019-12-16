Конечную остановку междугородних маршруток перенесут

"Rīgas MTS" с 1 января больше не будет использоваться как конечный пункт региональных автобусных маршрутов в связи с тем, что владелец земли расторг договор аренды.

Ранее ежегодно на данной остановке начинались и заканчивались 207 549 рейсов, таким образом, это одна из самых загруженных остановок региональных автобусных маршрутов.

На "Rīgas MTS" останавливались три перевозчика - Rīgas taksometru parks, Liepājas autobusu parks и CATA. На остановке начинались маршруты по направлению в Юрмалу, Марупе, Баложи, Кекаву, Балдоне, Сигулду и другие населенные пункты.