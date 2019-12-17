Историк-убийца Олег Соколов рассказал об отношениях с убитой аспиранткой

Историк утверждает, что за пять лет отношений и "пальцем не тронул" девушку. Он говорит, что они планировали свадьбу ещё в октябре, однако перенесли её из-за финансовых трудностей.

"Мы решили подать заявление 12 ноября и выбрали день свадьбы — 28−29 апреля", — рассказал Соколов.

Соколов также заявил, что они ссоры между ними происходили очень редко.

Мужчина признает тяжесть своего преступления. Кроме того, ученый отмечает, что его должна настигнуть "самая страшная кара".

"Мне все равно, что говорят обо мне. Это уже не важно. Я убил её и себя тоже, меня уже нет. Для меня сейчас важна светлая память об Анастасии", — написал историк.

Еще в своём письме историк снова принёс извинения семье убитой девушке.

Также историк рассказал, что планирует написать книгу.