Ср, 18.12.2019
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Ушел к пациенту и не вернулся: в Южной Осетии похищен грузинский врач

ФОТО: Arhīva foto

Известный и высоко оцениваемый в профессиональных кругах грузинский врач в ноябре отправился к пациенту в оккупированную Южную Осетию, где не обеспечено должное медицинское здравоохранение. Вблизи границы ежегодно самовольно задерживаю сотни гражданских, однако случай врача Важи Гаприндашвили вызвал международный резонанс.

Гаприндашвили - президент Грузинской ассоциации ортопедов и травматологов.

"Утром 9 ноября он сказал моей маме Тамиле, что отправляется к пациенту в регион Каспи. Это примерно в 40 километрах от Тбилиси", - рассказала порталу TVNET дочь Важи Гаприндашвили Ирина. "Позже, около 15:30 он позвонил моей маме с помощью приложения Viber и сказал, что его взяли в заложники российские солдаты и скорее всего его везут в Цхинвали - город в сепаратистском регионе, который Россия оккупировала в 2008 году.

Ирина указывает - ни в одном официальном сообщении не сказано, что Важа Гаприндашвили пересек административную границу оккупированной территории. "Имеющаяся в нашем распоряжении информация свидетельствует, что Важа был взят в заложники у поселка Сакоринтло, который находится на контролируемой Грузией территории. Считается, что сейчас он похищен", - отметила Ирина.

15 ноября самопровозглашенный суд Южной Осетии сообщил, что по отношению к Гаприндашвили установлен досудебный арест на два месяца. "Решение противозаконно и идет в противоречие с международным законодательством", - говорит Ирина.

Протест в Грузии

ФОТО: Arhīva foto

Организация Amnesty International указывает, что после окончания российско-грузинского конфликта 2008 года очень ограничивается свобода перемещения гражданских жителей. Жители в отдельных местах могли пересекать административную границу, однако с сентября этого года такой возможности больше нет. У живущих там людей регулярно появляется необходимость пересекать границу, чтобы получить в Грузии различные необходимые услуги. Полное закрытие границы особо тяжело для пожилых людей, школьников, студентов и тех, кому необходима медицинская помощь.

В местных СМИ прозвучали новости о минимум одном случае смерти - в октябре 70-летняя Марго Мартиашвили умерла, так как самопровозглашенный режим Южной Осетии не позволил ей пересечь границу с контролируемыми Тбилиси территориями, чтобы получить там срочную медицинскую помощь.

Самовольное ограничение свободы перемещения нарушает международные права человека. Amnesty International указывает на тяжелые последствия, которые приходится терпеть гражданским. Когда в сентябре было полностью остановлено перемещение жителей через административную границу, которая отделяет сепаратистский регион от контролируемых правительством Грузии территорий, приехавшие на летние каникулы к семье школьники и студенты не могли возобновить обучение. Часть жителей беднейшего региона не могла попасть в находящиеся на другой стороне границы огороды и поля, обеспечивающие пропитание. Другие не могли пойти на работу и потеряли единственный доходов. Они не могут встретиться с членами семьи, проживающими на контролируемой Грузией территории.

Силы России и сепаратистов ежегодно за нарушение "режима границы" самовольно задерживают сотни гражданских жителей.

Протест в Грузии

ФОТО: Arhīva foto

Похищение Важи Гаприндашвили - лишь один их таких случаев, однако он привлек большое международное внимание. Об этом пишут такие ведущие мировые СМИ как Reuters, сообщения об этом пишут международные организации. Освободить Гаприндашвили призвали и некоторые известные в Латвии люди и МИД Латвии.

В ноябре США потребовали незамедлительно освободит Гаприндашвили.

"Это поможет оказать давление на российскую сторону, чтобы доктор Важа Гаприндашвили был освобожден по-возможности скорее. Это поможет передать международному сообществу и организациям информацию о нарушениях прав человека", - считает Ирина Гаприндашвили.

"Мы продолжим усиливать международное давление, чтобы привлечь внимание как к незаконному задержанию доктору Гаприндашвили, так и к нарушениям прав человека и условиях, в которых эти люди там живут".

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