Бизнес фейковых новостей - продолжают ли Эндзиньш и Распопов?
На прошлой неделе Госполиция распространила предупреждение о фейковой новости - рассказ о якобы найденном в Лиепае младенце и объявлении в розыск его матери. Полиция не планирует искать ее распространителя, так как вред обществу нанесен не был.
Однако оставленные в интернете следы ведут к Нику Энздиньшу. Тому самому Эндзиньшу или Нейду, который в прошлом году за подобные действия несколько месяцев провел под арестом и против которого в данный момент ведется судебный процесс о хулиганстве.
Возможность попасть в руки стражей порядка не напугали и других кликовых бизнесменов, которые зарабатывают, распространяя вместе с описаниями быта местных знаменитостей придуманные криминальные рассказы и другие послания на тему "В Латвии все плохо". Подписчиков они собирают с помощью поддельных профилей и несуществующих призов в выдуманных конкурсах. Владельцы порталов скрываются и готовы бороться с попытками раскрыть их прибыльный бизнес.
"Госполиция не получала информацию о таком случае", - так стражи порядка написали об опубликованной 11 декабря на портале Ienac.lv новости. Полиция допускает, что за ее основу, скорее всего, был взят недавний случай в Литве, где в доме был найден труп младенца, а его мать и сожитель объявлены в розыск. Стражи порядка призывали людей думать, однако на этом забота закончилась. Как указала Re:Check представитель Госполиции Гита Гжибовска, основания начинать уголовный процесс нет, так как не были констатированы описанные в Уголовном законе как хулиганство последствия.
Новость опубликована на портале Ienac.lv, который старается напоминать классический новостной портал - у "новостей" размещены фото авторов и их имена, есть даже раздел Наша команда. Впрочем, "журналисты" выдуманы и изображения найдены в глубинах интернета. Содержание портала - найденные в интернете скандальные заголовки, которые поданы так, чтобы казаться по-возможности ужаснее. Например, вроде бы соответствующая правде новость об избитом в Иецавской школе первокласснике проиллюстрирована фотографиями избитого мальчика, опубликованными уже давно в одном из украинских СМИ.
В свою очередь посетителей легко привлечь через Facebook. Это делают двумя приемами. Во-первых, периодически обещая чудеса. Например - "делитесь и сразу же получите на счет до 5000 евро". Несмотря на то, что по комментарием кажется, что поверит в это мало кто, поделились записью почти две тысячи человек.
Второй прием - всеми записями на FB дальше делятся несколько фейковых профилей, у каждого из которых несколько тысяч подписчиков. Исследуя их, Re:Check обнаружил интересное совпадение. Например, один из профилей - некий Андрис Бриедис с 3683 подписчиками - еще в прошлом году только и делал, что делился "новостями" фейкового портала redzams.lv Ника Эндзиньша. Нужно напомнить, что Эндзиньш на портале redzams.lv опубликовал выдуманный рассказ об обрушении торгового центра и сотнях погибших. Когда в августе прошлого года его задержала полиция, в профиле Бриедиса наступила тишина. Фейковый аккаунт внезапно ожил в августе этого года, когда один за другим стал перепубликовывать новости Ienac.lv.
Эндзиньш в разговоре с Re:Check удивился, почему у него спрашивают о Ienac.lv - он сайтами фейковых новостей больше не занимается: "У меня суд. Еще не хватало бы, чтобы я занимался какими-то новостными порталами". Эндзиньш в прошлом году три месяца провел за решеткой. Против него и еще двух молодых людей построено обвинение в хулиганстве. Суд дважды переносил заседание, следующее запланировано в феврале. О том, как сейчас зарабатывает деньги, Эндзиньш говорить не хочет - это частная информация.
На вопрос об обнаруженных Re:Check активностях фейковых профилей, которые указывают на него самого, Эндзиньш вообще сначала сказал, что ничего не знает. Затем вспомнил, что в свое время несколько продал бывшему союзнику Райвису Распопову.
Aumytests, Аумейстерс и Распопов?
Распопов - учитель Эндзиньша и один из пионеров кликового бизнеса в Латвии. Ему в свое время принадлежал портал VIP Klubs. И Распопов в разговоре с Re:Check утверждает, что в этой сфере больше не работает.
Расследованное этой весной журналистом регионального телевидения ReTV Элвисом Скрастиньшем свидетельствует о другом. Он искал, кому принадлежит Aumytests.net - еще один кликовый портал, который также публикует сфабрикованные рассказы. Скрастиньш обнаружил, что Aumytests.net зарегистрирован с тем же IP-адресом, что и VIP-Klubs.lv и еще два предприятия, которые Распопов рекламировал в своем профиле на FB. Скрасиньш показал обнаруженное в видеосюжете и через полгода в начале декабря получил письмо с предупреждением - в нем Распопов при посредничестве адвоката просил в течение 10 дней заплатить ему 500 евро. Распопову был нанесен моральный ущерб, так как портал ему не принадлежит - нахождение VIP-Klubs.lv и Aumytests.net в одном IP-адресе - случайность. Нужно указать, что закон требует сначала у невинно осужденного попросить отозвать ошибочно опубликованное, а требования денег не предусматривает вовсе.
Это не единственное указание на Распопова. Сайт Aumytests.net создало предприятие Yoursite. Его руководитель Мартиньш Танне Re:Check рассказал, что все разговоры в тот момент проходили с человеком по имени Рейнис Аумейстерс. Видя, что на сайте публикуются фейковые новости, предприятие его содержание прекратило. Танне рассказал, что к разговору о перенятии сайта Аумейстерс привлек программиста - в переписке в Watsapp оказалось, что это Райвис Распопов.
Распопов не скрывал Re:Check, что Аумейстерс когда-то работал на портале VIP-Klubs. "Когда я закрыл портал, у него больше не было работы и он создал свой портал. Я только проконсультировал, как и что лучше", - рассказал Распопов, отметив, что другой связи с Aumytests.net у него нет. Сразу же после этого разговора Re:Check созвонился с Аумейстерсом, который говорить отказался. Буквально через минуту после телефонных разговоров как портал Aumytests.net, так и его аккаунт на FB были удалены.
Ложные конкурсы и 70 тысяч подписчиков
Ни у Ienac.lv ни у Aumytests.net нет большого числа подписчиков на FB. Чего нельзя сказать о другой сети порталов фейковых новостей, которые беспрерывно работают уже минимум полтора года и о которых Re:Baltica писала еще в прошлом году. Starpbrīdis, Uzsmaidi, Viss ģimenei и другие - всего примерно десять страниц Facebook, у одной из которых 70 000, у другой - 45 000 подписчиков. Это как удочка, которая собирает пользователей соцсетей и приводит их на разные практически идентичные интернет-порталы. Самая популярная приманка - каждые несколько дней проводятся "конкурсы", в которых выиграть приз, например, хороший кофейный аппарат или садовую мебель, можно только тогда, если подпишешься на какую-то из страниц сети, а также впишешь в комментарий другого пользователя FB. Люди делятся и комментируют, позволяя таким образом странице достичь новых пользователей, и, кажется, вообще не замечают, что через пару дней объявленный конкурс пропадает бесследно, а вместо него появляется следующий.
Оставленные в интернете свидетельства показывают, что администратором этих порталов является некий Вернерс Амолиньш. На FB и портале Draugiem.lv он называет себя Вернером Озолсом. Связаться с ним не удалось - ни в одной, ни во второй соцсети он на письма Re:Check не отвечает.
Содержание порталов особо не отличается от остальных страниц - на сайте собираются сенсации и преувеличенные послания о различных происшествиях в Латвии. Авторы статей ужасаются якобы ожидаемому повышению налогов, с перепубликацией новости годичной давности сочувствуют уехавшим из Латвии и также популяризовали сбор подписей о роспуске Сейма. Сейчас записи о сборе подписей пропали.
Если у страницы в среднем 15 тысяч уникальных пользователей или кликов в день, то на рекламе Google можно заработать 1000-3000 евро в месяц, пояснил Re:Check эксперт в этом бизнесе. В ноябре, декабре, когда в связи с праздником наблюдается рекламный бум, еще минимум на треть больше.