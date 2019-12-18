Бизнес фейковых новостей - продолжают ли Эндзиньш и Распопов?

На вопрос об обнаруженных Re:Check активностях фейковых профилей, которые указывают на него самого, Эндзиньш вообще сначала сказал, что ничего не знает. Затем вспомнил, что в свое время несколько продал бывшему союзнику Райвису Распопову.

Aumytests, Аумейстерс и Распопов?

Распопов - учитель Эндзиньша и один из пионеров кликового бизнеса в Латвии. Ему в свое время принадлежал портал VIP Klubs. И Распопов в разговоре с Re:Check утверждает, что в этой сфере больше не работает.

Расследованное этой весной журналистом регионального телевидения ReTV Элвисом Скрастиньшем свидетельствует о другом. Он искал, кому принадлежит Aumytests.net - еще один кликовый портал, который также публикует сфабрикованные рассказы. Скрастиньш обнаружил, что Aumytests.net зарегистрирован с тем же IP-адресом, что и VIP-Klubs.lv и еще два предприятия, которые Распопов рекламировал в своем профиле на FB. Скрасиньш показал обнаруженное в видеосюжете и через полгода в начале декабря получил письмо с предупреждением - в нем Распопов при посредничестве адвоката просил в течение 10 дней заплатить ему 500 евро. Распопову был нанесен моральный ущерб, так как портал ему не принадлежит - нахождение VIP-Klubs.lv и Aumytests.net в одном IP-адресе - случайность. Нужно указать, что закон требует сначала у невинно осужденного попросить отозвать ошибочно опубликованное, а требования денег не предусматривает вовсе.

ФОТО: Re:baltica

Это не единственное указание на Распопова. Сайт Aumytests.net создало предприятие Yoursite. Его руководитель Мартиньш Танне Re:Check рассказал, что все разговоры в тот момент проходили с человеком по имени Рейнис Аумейстерс. Видя, что на сайте публикуются фейковые новости, предприятие его содержание прекратило. Танне рассказал, что к разговору о перенятии сайта Аумейстерс привлек программиста - в переписке в Watsapp оказалось, что это Райвис Распопов.

Распопов не скрывал Re:Check, что Аумейстерс когда-то работал на портале VIP-Klubs. "Когда я закрыл портал, у него больше не было работы и он создал свой портал. Я только проконсультировал, как и что лучше", - рассказал Распопов, отметив, что другой связи с Aumytests.net у него нет. Сразу же после этого разговора Re:Check созвонился с Аумейстерсом, который говорить отказался. Буквально через минуту после телефонных разговоров как портал Aumytests.net, так и его аккаунт на FB были удалены.

Ложные конкурсы и 70 тысяч подписчиков

Ни у Ienac.lv ни у Aumytests.net нет большого числа подписчиков на FB. Чего нельзя сказать о другой сети порталов фейковых новостей, которые беспрерывно работают уже минимум полтора года и о которых Re:Baltica писала еще в прошлом году. Starpbrīdis, Uzsmaidi, Viss ģimenei и другие - всего примерно десять страниц Facebook, у одной из которых 70 000, у другой - 45 000 подписчиков. Это как удочка, которая собирает пользователей соцсетей и приводит их на разные практически идентичные интернет-порталы. Самая популярная приманка - каждые несколько дней проводятся "конкурсы", в которых выиграть приз, например, хороший кофейный аппарат или садовую мебель, можно только тогда, если подпишешься на какую-то из страниц сети, а также впишешь в комментарий другого пользователя FB. Люди делятся и комментируют, позволяя таким образом странице достичь новых пользователей, и, кажется, вообще не замечают, что через пару дней объявленный конкурс пропадает бесследно, а вместо него появляется следующий.

Оставленные в интернете свидетельства показывают, что администратором этих порталов является некий Вернерс Амолиньш. На FB и портале Draugiem.lv он называет себя Вернером Озолсом. Связаться с ним не удалось - ни в одной, ни во второй соцсети он на письма Re:Check не отвечает.

ФОТО: Re:baltica

Содержание порталов особо не отличается от остальных страниц - на сайте собираются сенсации и преувеличенные послания о различных происшествиях в Латвии. Авторы статей ужасаются якобы ожидаемому повышению налогов, с перепубликацией новости годичной давности сочувствуют уехавшим из Латвии и также популяризовали сбор подписей о роспуске Сейма. Сейчас записи о сборе подписей пропали.

ФОТО: Re:baltica