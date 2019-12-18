KNAB просит начать уголовное преследование бывшего члена правления Valgums-S

KNAB предлагает обвинить бывшее должностное лицо в присвоении средств. Доказательства, собранные KNAB, свидетельствуют о том, что 28 февраля Игаунис, пользуясь наличием доступа к банковским счетам Valgums-S,

перечислил 3 000 евро компании, которая предоставляет возможность участия в азартных играх.

Наказанием за вышеупомянутое преступление может быть лишение свободы на срок до двух лет, принудительный труд или штраф.

Игаунис был задержан в октябре этого года и покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Предприятие Valgums-S полностью принадлежит самоуправлению Саласпилса. В 2018 году его оборот составил 1,712 млн евро, прибыль - 12,9 тыс. евро. В его правлении работал только Игаунис.