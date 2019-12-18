Ср, 18.12.2019
На рынке можно встретить разных людей. Не могу сказать, какие они. Бывает, что одно время, на протяжение месяца попадаются злые. А в другом месяце приходят открытые, добрые люди. Андрей Зейлиш, продавец янтаря на Центральном рынке

KNAB просит начать уголовное преследование бывшего члена правления Valgums-S

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

 Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру Рижского судебного округа начать уголовное преследование бывшего члена правления предприятия Саласпилсского самоуправления Valgums-S Илгониса Игауниса за перечисление муниципальных денег компании, занимающейся организацией азартных игр.

KNAB предлагает обвинить бывшее должностное лицо в присвоении средств. Доказательства, собранные KNAB, свидетельствуют о том, что 28 февраля Игаунис, пользуясь наличием доступа к банковским счетам Valgums-S,

перечислил 3 000 евро компании, которая предоставляет возможность участия в азартных играх.

Наказанием за вышеупомянутое преступление может быть лишение свободы на срок до двух лет, принудительный труд или штраф.

Игаунис был задержан в октябре этого года и покинул занимаемую должность по собственному желанию.

Предприятие Valgums-S полностью принадлежит самоуправлению Саласпилса. В 2018 году его оборот составил 1,712 млн евро, прибыль - 12,9 тыс. евро. В его правлении работал только Игаунис.

Valgums-S занимается водным хозяйством - водоснабжением, канализацией и очисткой сточных вод.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ