Эффект от чистого, синтетического DMT длится около 15 минут, но они осознаются как вечность, рассказал Би-би-си человек, пробовавший это вещество в чистом виде: "DMT - это не развлечение абсолютно".

На вопрос, стал бы он пробовать DMT во второй раз, собеседник Би-би-си ответил "fuck no". "Это ужасное ощущение. Ты реально ощущаешь, что умираешь, и это страшно. Можно сказать, что DMT может легко сожрать твой мозг", - добавил он.

BBC

В состав аяуаски входят два компонента - одноименная лиана, содержащая гармин, и еще одно DMT-содержащее растение. При приеме гармин не позволяет DMT расщепляться, из-за чего действие аяуаски длится по нескольку часов, в отличие от 15-минутного действия чистого DMT.

Ольга Горбунова утверждает, что ее муж участвовал в абсолютно легальных мероприятиях и запрещенных в России веществ не употреблял. "Перед семинарами Хосе в Москве везде была информация, что, уважая наши законы и традиции, шаман проводит семинары с растениями, не запрещенными в России. Видимо он проводил тут семинары с лекарствами, без чакруны (DMT-содержащее растение), потому что все было открыто и официально. И мой муж ожидал именно такое лечение в приезд Хосе к нам в гости", - объяснила она.

BBC

Шаман, проводящий нелегальные церемонии аяуаски в России и поговоривший с Би-би-си на условиях анонимности, признал, что церемонию действительно можно проводить без ДМТ-содержащих растений. До конца 2018 года церемонии аяуаски на одном гармине в России были абсолютно легальны, отметил он. Затем гармин внесли в список запрещенных веществ.

По его словам, сейчас церемонии проводятся все чаще, так как ими интересуются все больше людей разного возраста и профессий: как творческие люди, музыканты и художники, так и офисные сотрудники и бизнесмены, "которые всего добились и не знают, что делать дальше".

"Как правило, во время церемонии людей тошнит, это часть процесса. Чистит и верхом, и низом. Это как правило всегда происходит, исключения бывают редко. Обязательно стоит рядом ведро, рядом доступен туалет. Организм чистится, тошнить может до желчи", - признает в беседе с Би-би-си шаман, попросивший об анонимности.

BBC

Спасет только Путин

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), с 2014 по 2019 год в России выявлено 54 случая незаконного ввоза DMT. Пять приходятся на 2019 год - за это время таможенники изъяли 2,13 кг психоделика. При этом на черном рынке вещество продается дозами от 0,1 до 0,5 г.