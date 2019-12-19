В России школьница родила в 13 лет. Как после родов изменилась ее жизнь?

Родители 13-летней девушки развелись несколько лет назад. Полина решила жить с отцом. Это одна из причин, почему ей удалось так долго скрывать беременность - почти до восьмого месяца.

Во время встреч с матерью она прятала свой живот под несколькими слоями одежды.

"Я надевала большую одежду, втягивала живот, имитировала месячные. Папа за этим не особенно следил. Просто спрашивал "есть?". Я говорила "да". А мама однажды сказала лечь на кровать. Я легла, и она прикасалась к моему животу (ребенок в это время двигался). Мама с шоком сказала: "Ты беременна". Я разревелась, растерялась, говорила, что это не так. Но потом во всем призналась", - рассказала Полина.

Отец ребенка постоянно говорил своим друзьям, чтобы они унижали ее. Он хотел, чтобы Полину довели и у нее бы случился выкидыш.

Когда его вызвали в полицию, он сказал, что это не его ребенок, и она его нагуляла.

Полина рассказала, что в первом триместре она сама не заметила, что находится в положении. Во втором уже все стало ясно. Грудь девочки заметно увеличилась и начала болеть. Затем начались движения в животе, и Полина все поняла. Роды она вспоминает с ужасом:

"У меня дико заболел живот, я согнулась и дышала. Мама сразу поняла, что я начала рожать. Я пыталась продышаться, но потом у меня просто не осталось сил.

Сказать, что было больно - это ничего не сказать. Терпела схватки 12 часов. Затем выяснилось, что мне поставили неправильно анестезию, и она не помогла".

Полиция настояла, чтобы Ульяне сделали тест ДНК. Он с точностью 99,9% подтвердил отцовство ее бывшего парня.

Девушка родила во время летних каникул, а 1 сентября ей надо было идти в 8-й класс. Поэтому Полину перевели на индивидуальный график обучения - по 3-4 урока в день. Ребенка пришлось отдать в частный детский сад, и таким образом ей удалось доучиться до 9-го класса.

"Мы просыпаемся в 7:00 и собираемся в садик. Дочь играет в саду, а я в это время в школе. Вечером забираю ее, и мы начинаем делать дела - есть, смотрим мультики, купаемся и ложимся в постель", - описывает свой день Полина.

Молодая мама мечтает о колледже и хочет стать парикмахером. Кроме того, она начала зарабатывать в Интернете. Там она ведет свой блог о том, как изменилась ее жизнь после рождения ребенка.