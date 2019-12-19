Чт, 19.12.2019
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Автобус, следовавший из Питера в Таллинн, насмерть сбил пешехода

Автобус Lux Express.

ФОТО: Sander Ilvest

Поздним вечером в среду, 18 декабря, ехавший из Санкт-Петербурга в Таллинн автобус Lux Express сбил шедшего посреди дороги пешехода, который скончался на месте происшествия, пишет Rus.Postimees.

Согласно информации, которую водитель передал работодателю, на участке между деревнями Кипень и Глухово посреди дороги шел пешеход, и автобусу не удалось избежать наезда на него.

Погодные условия в этот момент были осложнены сильным ветром и ливнем.

Для выяснения деталей произошедшего начато расследование.

Водитель, который имеет права соответствующей категории, был трезв. Он обслуживал линию Санкт-Петербург - Таллинн, с выездом из Санкт-Петербурга в 22:00.

Пассажиры не пострадали, благодаря водителям конкурирующего предприятия все они вовремя добрались до пункта назначения.

И хотя детали ДТП будут установлены в ходе расследования, по словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, такое событие тяжело пережить как водителю, так и пассажирам, не говоря уже о родственниках погибшего.

"Мы приносим извинения пассажирам за доставленные неудобства и выражаем сочувствие близким погибшего", - сказал Ритсберг.

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