Автобус, следовавший из Питера в Таллинн, насмерть сбил пешехода

Согласно информации, которую водитель передал работодателю, на участке между деревнями Кипень и Глухово посреди дороги шел пешеход, и автобусу не удалось избежать наезда на него.

Погодные условия в этот момент были осложнены сильным ветром и ливнем.

Для выяснения деталей произошедшего начато расследование.

Водитель, который имеет права соответствующей категории, был трезв. Он обслуживал линию Санкт-Петербург - Таллинн, с выездом из Санкт-Петербурга в 22:00.

Пассажиры не пострадали, благодаря водителям конкурирующего предприятия все они вовремя добрались до пункта назначения.

И хотя детали ДТП будут установлены в ходе расследования, по словам члена правления Lux Express Янно Ритсберга, такое событие тяжело пережить как водителю, так и пассажирам, не говоря уже о родственниках погибшего.