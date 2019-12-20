Эстонская банда опустошала банковские счета жителей других стран. И вела роскошную жизнь

В легковом автомобиле сидят четверо заметно встревоженных мужчин. Лидер банды Константин Летко (33) вытаскивает из ящика для перчаток прозрачный пакет, в котором несколько десятков пластиковых банковских карт. Таких в компании раньше никто не видел. Некоторые из них белоснежные, без каких-либо изображений.
На них только чип и маркером написаны PIN-коды, которые должны чудесным образом помочь получить деньги из банкоматов.
Летко делит деньги между сообщниками. Мужчины пускаются в турне по таллиннским банкоматам. То в Мустамяэ, то снова в Ласнамяэ, Нымме или центре. Часто банкомат выдает сообщение об ошибке: и банк даже понимает, что дело нечисто.
За несколько месяцев потерпевшие в Индии лишаются почти 100 000 евро. Десятки, если не сотни семей, остаются без всех своих сбережений.
Уголовнику-рецидивисту Летко несколько лет удавалось вовлекать в многочисленные преступные схемы мужчин и женщин, которые мечтали о возможности легко заработать. Преступник вербовал членов своей семьи, друзей и случайных знакомых, с которыми встречался по работе, в такси.
Так в его банде оказалось более десяти человек. Все указывает на то, что у Летко были друзья и в других странах.
Ошибка при оформлении обошлась дорого
В позапрошлом году, в районе Нового года, в Swedbank из индийского банка City Union Bank поступило много ходатайств об отмене сделок, но они не были удовлетворены.
По мнению эстонских банковских работников, заявления не были оформлены правильно. Проще говоря, индийские банки не поставили галочку в строчку "сделки с чипом". Ошибка при оформлении стоила тамошним клиентам больших денег.
Зато на это сделало стойку Бюро данных по отмыванию денег: резко увеличившиеся денежные потоки с индийских банковских карт в Эстонию казались более чем подозрительными. Бюро подало заявление о возможном нарушении закона в одел полиции по борьбе с экономическими преступлениями.
Спустя почти год бдительный таллиннец обратил внимание на то, что подозрительная компания из четырех человек околачивалась около банкомата у Läänemere Selver в таллиннском районе Ласнамяэ, как будто невзначай снимая деньги. Очевидцу показалось это странным, и он связался с полицией.
Это вновь оказалась банда Летко, вооруженная поддельными карточками. На этот раз без денег попытались оставить клиентов банка в Бангладеш и Пакистане. На сей раз банк выдавал ошибку – "регион заблокирован" - значительно чаще, чем годом ранее. Но, перепробовав несколько банкоматов, мошенники все же сняли почти 10 000 евро.
В общей сложности, если учесть предыдущее выдаивание денег, им удалось получить в банкоматах деньги на сумму в 117 900 евро 360 раз.
Львиную долю прибрал к рукам Летко, который использовал работавших на него материально необеспеченных танкистов. "Я получил в банкоматах 30 000 евро, из них мне досталась 1000", - пояснил следователям участник схемы Юрий Садиков.
Где Летко взял данные кредитных карт? Кто и как изготовил подделки? Ответов на эти вопросы не дает и судебное дело.
"Каким образом были получены эти данные, в ходе следствия установлено не было», - говорит глава криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре. Есть много возможностей украсть их: начиная с утечки данных и вирусов и заканчивая соответствующими устройствами (скиммерами). Тамбре поясняет, что зачастую данные кредитной карты покупаются, например, на черном рынке.
Очевидно, преступники вели и международную деятельность.
Один из членов банды Андрей Чепурный рассказал полиции о живущем в Одессе Михаиле, который якобы был посредником между теми, кто копировал карты, и бандой Летко. О Михаиле поговаривали, что похожие схемы он запустил и в странах Балтии.
В тот же месяц, когда в Эстонии опустошались банковские счета индийцев, литовские полицейские задержали в Вильнюсе гражданина России Артема Антонова, который к тому моменту снял по поддельным карточкам в банкоматах 26 700 евро.
Через год, в то время как у нас опустошались банковские счета жителей Пакистана и Бангладеш, полиция задержала в Литве еще пятерых лиц, которые пытались проделать там то же самое. В этой компании были и лица, проживавшие в Эстонии и ранее неоднократно судимые здесь в уголовном порядке за аналогичные преступления.
Паника в интернет-магазинах
У Летко и компании были и другие схемы. В июле прошлого года работников магазина электроники Klick удивило, что некий Виктор, заказывавший в Ласнамяэ телефоны, при оплате использовал японскую банковскую карту, пользователем которой значился некто Нозакинг Юйи.
"Как ты думаешь, отдавать заказ в работу или еще потянуть?" - спросил коллегу обеспокоенный сотрудник магазина. Klick связался с банковским специалистом, который справедливо заподозрил мошенничество.
"Извините, когда придет мой заказ?" - спросил Виктор еще раз, после того как процесс покупки затянулся на пару недель.
Впоследствии выяснилось, что и некто Андрей пытался заказать по японской кредитной карте 17 телефонов, но большинство сделок из-за банковских правил были приостановлены и не прошли. Однако две покупки все-таки удалось осуществить. Klick обратился в полицию.
Виктора Смирнова полиция немедленно задержала, а его показания снова привели к Летко. Смирнов передал Летко свои личные данные и документы, чтобы последний мог брать на его имя кредиты, заказывать товары по интернету и переводить на счет сомнительные деньги, а затем снимать их наличными.
Была и еще одна схема: старушка из Ласнамяэ как-то утром обнаружила в своем почтовом ящике извещение о том, что задолжала по кредиту. Насколько ей было известно, никаких кредитов она не брала.
Выяснилось, что ее знакомая, Ксения Житкова, которой пожилая дама доверила свои банковские дела, недавно познакомилась с Летко.
В рамках того же следствия было найдено множество тех, кто добровольно предоставил свои данные Летк или его сообщникам, чтобы немного подзаработать.
"Я никогда сам не пользовался интернетом", - рассказал полиции асоциал, на имя которого в интернете были оформлены малые кредиты.
Так и жили Летко и его друзья годами на чужие деньги: заказывали в Wolt еду и алкоголь на сотни евро, приобретали в интерне-магазинах, например, роботы-пылесосы и на чужое имя брали в лизинг автомобили и кредиты.
Конечно, такая деятельность в цифровую эпоху не могла остаться незамеченной и возбудила интерес банков и нашлось немало свидетелей.
С 2015 года у Летко уже был условный срок за аналогичные финансовые преступления. 19 ноября этого года Харьюский уездный суд приговорил его к шести годам лишения свободы, из которых реально ему придется отсидеть год и два месяца. Остальное ему придется отбывать условно с пятилетним испытательным сроком.
В рамках того же уголовного дела были признаны виновными в различных финансовых преступлениях девять его сообщников – Вячеслав Летко, Юрий Садиков, Артур Пыльдсаар, Андрей Микрюков, Андрей Чепурный, Евгений Хорошев, Виктор Смирнов, Федор Веренич и Ксения Житкова.